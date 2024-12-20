На аеродромі під Москвою вибухнув літак Ан-72 вартістю $4,5 млн, — ГУР (відео)

За даними розвідки, сталася детонація силової установки літака, що належить Військово-морському флоту РФ.

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12 грудня на аеродромі "Остаф'єво" в Московській області стався вибух у військово-транспортному літаку Ан-72. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України.

На аеродромі під Москвою вибухнув літак Ан-72 вартістю $4,5 млн

Повідомляється, що літак належав Військово-морському флоту РФ, а вибух стався через детонацію його силової установки. Отже, повітряне судно вартістю приблизно 4,5 мільйона доларів було виведено з ладу.

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"Здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора Росії. Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака становить близько 4,5 мільйона доларів", — ідеться в публікації.

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