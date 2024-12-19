На борту крейсера "Москва" могли перебувати ракети з ядерними боєголовками, — військовий експерт

За словами відставного капітана 1 рангу Степана Яким'яка, підготовка корабля до тривалих бойових завдань передбачає наявність усіх видів озброєння, включно з ядерним.

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На знищеному російському крейсері "Москва" серед 16 ракет, імовірно, могло бути від двох до чотирьох з ядерними бойовими частинами. Про це в інтерв'ю для "Української правди" розповів відставний капітан 1 рангу і військовий експерт Степан Яким'як.

"Я думаю, що з шістнадцяти мінімум дві, можливо, до чотирьох. Це моя оцінка. Я не бачив жодних секретних документів з цього питання, але з практики і досвіду бойової підготовки, виходів на бойову службу, а це "спеціальна військова операція", корабель повинен бути повністю боєготовий до виконання найближчих і наступних завдань, а ядерна війна і можливість відбиття ударів від НАТО — це її елемент", — наголосив Яким'як.

Крім того, експерт зазначив, що підготовка корабля до тривалих бойових завдань передбачає наявність усіх видів озброєння, включно з ядерним. "Крейсер 'Москва' був у морі для виконання довгострокових завдань. З 6 по 10 квітня він перебував у Севастополі для поповнення запасів — палива, провізії, а можливо, і заміни частини екіпажу. Але, найімовірніше, на борту також були ракети з ядерними бойовими частинами.

Нагадаємо, у квітні 2024 року спікер ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що українські військові використовували свою крилату ракету, про яку російський екіпаж крейсера "Москва" не мав уявлення. Перша ракета знищила значну частину керівного складу, що призвело до втрати контролю над кораблем. Представник ВМС зазначив, що операція тривала менше ніж годину, тоді як російські сили не використовували свої засоби протиповітряної оборони.

Також нагадаємо, на початку квітня стало відомо про те, що GPS-дані крейсера "Москва" продали Україні за 3000 доларів. За даними журналістів, представник Чорноморського флоту Росії продав українській стороні секретні дані, а потім встановив на корабель GPS-датчик, який, як заявляється, допоміг відстежити рух корабля.