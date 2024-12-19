На борту крейсера "Москва" могли находиться ракеты с ядерными боеголовками, — военный эксперт

По словам отставного капитана 1 ранга Степана Якимяка, подготовка корабля к длительным боевым задачам предполагает наличие всех видов вооружения, включая ядерное.

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На уничтоженном российском крейсере "Москва" среди 16 ракет, предположительно, могло быть от двух до четырех с ядерными боевыми частями. Об этом в интервью для "Украинской правды" рассказал отставной капитан 1 ранга и военный эксперт Степан Якимяк.

"Я думаю, что из шестнадцати минимум две, возможно, до четырех. Это моя оценка. Я не видел никаких секретных документов по этому вопросу, но из практики и опыта боевой подготовки, выходов на боевую службу, а это "специальная военная операция", корабль должен быть полностью боеготов к выполнению ближайших и последующих задач, а ядерная война и возможность отражения ударов от НАТО это ее элемент", — подчеркнул Якимяк.

Кроме того, эксперт отметил, что подготовка корабля к длительным боевым задачам предполагает наличие всех видов вооружения, включая ядерное. "Крейсер 'Москва' был в море для выполнения долгосрочных задач. С 6 по 10 апреля он находился в Севастополе для пополнения запасов — топлива, провизии, а возможно, и замены части экипажа. Но, скорее всего, на борту также были ракеты с ядерными боевыми частями.

Напомним, в апреле 2024 года спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что украинские военные использовали свою крылатую ракету, о которой российский экипаж крейсера "Москва" не имел представления. Первая ракета уничтожила значительную часть руководящего состава, что привело к потере контроля над кораблем. Представитель ВМС отметил, что операция длилась менее часа, в то время как российские силы не использовали свои средства противовоздушной обороны.

Также напомним, в начале апреля стало известно о том, что GPS-данные крейсера "Москва" продали Украине за 3000 долларов. По данным журналистов, представитель Черноморского флота России продал украинской стороне секретные данные, а потом установил на корабль GPS-датчик, который, как заявляется, помог отследить движение корабля.