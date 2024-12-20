На аэродроме под Москвой взорвался самолет Ан-72 стоимостью $4,5 млн, — ГУР (видео)

По данным разведки, произошла детонация силовой установки самолета, принадлежащего Военно-морскому флоту РФ.

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12 декабря на аэродроме "Остафьево" в Московской области произошел взрыв в военно-транспортном самолете Ан-72. Об этом сообщила пресс-служба Главного управлении разведки МО Украины.

На аэродроме под Москвой взорвался самолет Ан-72 стоимостью $4,5 млн

Сообщится, что самолет принадлежал Военно-морскому флоту РФ, а взрыв произошел из-за детонации его силовой установки. Таким образом, воздушное судно стоимостью примерно 4,5 миллиона долларов было выведено из строя.

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"Сдетонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72, принадлежавшего военно-морскому флоту государства-агрессора России. Ориентировочная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около 4,5 миллиона долларов", — говорится в публикации.

Напомним, что Шольц заявил о поставке шестого комплекса ПВО IRIS-T Украине.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ, находясь в окружении, несколько часов отстреливались в подбитом Bradley.

В свою очередь, Силы обороны презентовали новые дроны-камикадзе с оптоволоконной связью. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.