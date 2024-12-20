Бойцы ВСУ, находясь в окружении, несколько часов отстреливались в подбитом Bradley (видео)

Бой произошел на Покровском направлении. Экипаж Bradley получил задание ликвидировать россиян, которые засели в нескольких домах и устроили там пункт управления.

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Бойцы 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" на Покровском направлении попали в окружение. Их подбили в БМП Bradley. Бойцам пришлось отражать атаки с трех сторон. Об этом бое рассказал наводчик Bradley 425-й ОШБ "Скала" с позывным "Теплый".

23-летний боец "Теплый" родом из Кривого Рога, раньше он работал на местном заводе, а в 2023 подписал контракт с войском. Он — наводчик на БМП и имеет на своем счету десятки боевых выходов.

Бой, о котором рассказывает военный, произошел на Покровском направлении во время боев за Новогродовскую шахту. Его экипаж получил задание ликвидировать россиян, которые засели в нескольких домах и устроили там пункт управления.

"Шахту объехали и заехали вглубь, надо было по нескольким домам нанести удары, навалить нормально, чтобы прикрыть пацанов, когда они выходили. Мы потеряли ориентир и к тому же пропала связь. Мы начали кататься туда-сюда. Ребята высадились, и как только мы начали откатываться, прилетело из РПГ в прицел, и у меня видимость пропала совсем", — рассказывает "Теплый".

Брэдли в окружении русских

Россияне в то же время выложили видео, где по БМП попадает "Ланцет" и FPV-дрон, но техника выдержала. "Теплый" с экипажем продолжили выполнять боевую задачу.

Из-за повреждения Bradley "Теплого" застряло, его приехала освобождать другая "коробочка", но в это время по ним начала работать вражеская артиллерия и сбросы с дронов. Несмотря на это экипаж не оставлял машину, вел бой и продолжал работать из пушки, прикрывая штурмовиков.

"Они были спереди, справа, слева они постоянно лезли. Башня постоянно крутилась. Я отстреливался, чтобы они не подошли. Так продолжалось 3 часа", — рассказал военный.

Бойцам-штурмовикам удалось захватить нужные здания и там закрепиться. БМП до утра пытался выехать, но ему не удалось. По технике снова россияне работали с дронов.

"Крайний удар был "кумулятивом" вероятно. Все внутри начало гореть, мы начали тушить огнетушителем. Далее начали гореть бока, где у нас снаряды. Я говорю водителю, что надо бежать, потому что сейчас все сдетонирует. Двери открыли — и по маршруту, которым мы приехали, так и вышли", — рассказал "Теплый".

Напомним, что ранее сообщалось, что БМП Bradley формируют стратегию ВСУ против бронетехники РФ. Универсальность бронемашины позволяет одинаково эффективно действовать украинским бойцам как в городских условиях, так и на открытой местности.

Ранее компания BAE Systems совместно с армейцами работает над обновленной версией Bradley A4. Модернизация призвана значительно повысить выживаемость, защиту и боевые возможности машины.