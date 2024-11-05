Неожиданные уроки войны в Украине: появилась новая версия Bradley, которых боятся ВС РФ (фото)
Представители компании говорят, что модернизируют Bradley посредством военной поддержки, которую оказывают украинцам. По их словам, некоторые из уроков, полученных на поле боя в Украине, были неожиданными.
Компания BAE Systems совместно с американской армией работает над обновленной версией Bradley A4. Bradley M2A4E1 станет самой усовершенствованной версией, которая обеспечит наивысший уровень выживаемости. Среди прочего появится активная система защиты, улучшенный прицел и система кондиционирования воздуха. Об этом сообщается на сайте BAE Systems.Важно
Основные работы по модернизации Bradley ведутся в городе Йорк, штат Пенсильвания. В опубликованном ролике сообщается, что некоторые из уроков, полученных на поле боя, оказались неожиданными. Опубликованный видеоряд содержит подборку кадров, сделанных на передовой в Украине.
"Bradley доминирует на поле боя в Украине", — сообщается в публикации. В интервью один из бойцов ВСУ говорит, что россияне боятся американской боевой машины.
"Когда мы слушаем их радио, и они слышат, что Bradley приближается, они начинают убегать", — сказал неназванный военнослужащих, добавив, что эта техника стала геймренджером на передовой.
В ролике также представлены заголовки новостей, в которых отмечается, что Bradley спасают жизни украинских защитников за счет высокого уровня защиты, мобильности и огневой мощи.
"Мы не заменяем старые версии старыми, но новыми. Мы модернизируемся посредством военной поддержки, которую оказываем украинцам", — отметила представительница компании на видео.
Обновленный M2A4E1 Bradley: детали
Модель M2A4E1 Bradley отличается рядом технологических новшеств, значительно повышающих выживаемость, защиту и боевые возможности машины.
Основная инновация M2A4E1 — система активной защиты Iron Fist Light Decoupled (IF-LD) компании Elbit Systems, предназначенная для перехвата и нейтрализации противотанковых ракет и снарядов.
Еще одно усовершенствование — IBAS Block 2.8. Система позволяет стрелку находить и поражать цели днем и в ночное время, даже в условиях плохой видимости. Эта опция значительно повышает эффективность на поле боя, особенно в условиях асимметричной войны, когда требуется быстрый и точный ответ.
Добавились также усовершенствования для усиления защиты от киберугроз.
Сколько стоит модернизированный Bradley
В прошлом году компания-производитель сообщала, что модернизация для американской армии до версии M2A4 обойдется в 288 млн долларов.
Напомним, что Китай представил новую 35-мм систему ПВО SWS2, которая позиционируется как альтернатива российскому "Панцирю".
Также сообщалось, что ВСУ продвинулись на Кураховском направлении и ведут охоту за российскими военными.