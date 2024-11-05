ВСУ продвинулись на Кураховском направлении и устраивают охоту на россиян "за баллы"

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отмечает, что продвижение на Кураховском направлении можно считать важным для дальнейшего улучшения оперативного положения.

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Силам обороны удалось продвинуться на Кураховском направлении. Между тем оккупанты пытаются продвинуться в направлении Трудового. Об успехах украинских защитников сообщил в своем телеграм-канале "Офицер+" военный ВСУ с позывным "Алекс".

"Есть успехи на Кураховском направлении в районе Шахтерского, не понятно насколько удачно можно будет закрепиться, но продвижение очень важны для улучшения оперативного положения", — проинформировал он.

Между тем на этом же направлении бойцы ВСУ устраивают соревнования за баллы для получения дронов от государства. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил военный 24 ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"На Кураховском направлении больше всего поперек горла п**арам стоит ряд населенных пунктов от Успеновки до Катериновки. В направлении Трудового и Антоновки почти ежедневно механизированные штурмы, но несмотря на ряд сложностей, пацаны ***шают пидаров и радуются начисленным баллам, за которые вполне реально получить от государства дроны. Для примера: один убитый **дар = 6 баллов, один "Вампир" = 40+ баллов", — рассказал "Осман".

В Генштабе ВСУ в утренней сводке 5 ноября сообщили, что ситуация на Кураховском направлении напряженная. Здесь Силы обороны отбили 84 атаки позиций в направлении населенных пунктов Волченка, Ильинка, Кременная Балка, Анновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка.

Напомним, что ВС РФ потеряли батальон под Тернами и разместили для своих заградительные отряды. Только за последние несколько дней безвозвратных потерь у россиян около полутысячи человек.