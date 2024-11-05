С помощью Abrams и Bradley: ВСУ ведут бесполезные бои в Курской области вместо Донбасса, — Forbes

Использование новейшей техники в Курской области РФ заставляет задуматься, что именно пытается Киев получить от этой операции. В то же время ситуация на Донбассе продолжает постепенно ухудшаться.

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Украина использует свои едва ли не лучшие машины М-1 Abrams и М-2 Bradley возле поселка Новый Путь в Курской области, что заставляет думать об их целесообразном привлечении на Донбассе, чем в Курской операции. Об этом пишет издание Forbes.

Журналист Дэвид Экс пишет, что 26 октября или незадолго до этого три украинские единицы американского происхождения осуществили пролом позиций россиян вблизи села Новый Путь. С помощью беспилотника, который фиксировал продвижение техники ВСУ сверху, было заметно, как "Брэдли" шли вперед, пуская дым для прикрытия и стреляя 25-мм автоматическими пушками и противотанковыми ракетами TOW. "Абрамс" шел позади, усиливая быстрый штурм.

"Отбиваясь от российского огня, три машины двинулись к контролируемой ВС РФ лесопосадке к северу от границы. Уменьшение стрельбы с российских позиций, заметное как во время трансляции с беспилотника, так и на видео, снятых экипажами украинской техники, говорит о том, что украинцы вышли победителями из этой схватки", — пишет журналист.

В то же время его скепсис вызывает использование такой техники в 250 милях (более 400 км) от места активного продвижения россиян возле Курахово на востоке Украины.

"А в чем же смысл? В то время как элитная 47-я механизированная бригада — единственная, которая использует М-1 Abrams и М-2 Bradley — побеждает в бессмысленных боях у приграничного села с Россией, разбитая 79-я украинская десантно-штурмовая бригада едва держится на линии обороны в г. Ильинка, что в нескольких километрах к югу от Курахово", — указывает Дэвид Экс.

Журналист пишет, что в случае падения Ильинки, захват ВС РФ Курахово является вопросом времени. Ключевым элементом продвижения россиян на Донбассе может быть сжатие позиций полдюжины украинских бригад до выступления на юге Донецкой области. Принудительное отступление — или "мешок", если позаимствовать термин украинского журналиста Станислава Асеева — является классической тактикой на поле боя, которую российская армия в Украине использовала с разрушительным эффектом в последние месяцы.

"Россияне продолжают успешно применять тактику "мешка", обходя наши позиции с трех сторон и оставляя узкое "горлышко" для отступления. В результате даже в боеспособных частях часто начинается паника окружения, что приводит к отводу войск", — пояснил Асеев.

В случае, если ВСУ потеряют юг Донецкой области, то у них может не остаться другого выбора, кроме как устроить отчаянное сопротивление в Покровске, что в нескольких десятках километров к северу от Курахово. Но в случае падения Покровска, присутствует вероятность разваливания линии обороны на востоке Украины.

"Ставки на востоке огромны; ставки в Курской области в лучшем случае неоднозначны. Сильные украинские силы со многими лучшими бронемашинами иностранного производства в начале августа вошли в Курскую область и быстро захватили сотни квадратных миль; недавний рейд 47-й механизированной бригады является следствием этих главных украинских усилий. Вторжение стало впечатляющим тактическим достижением для перенапряженных украинских сил, но более широкие стратегические последствия неясны", — пишет журналист Дэвид Экс.

Он убежден, если Украина пыталась привлечь значительные российские силы в Курскую область, чтобы истощить российские силы на востоке Украины, то этого не удалось: Россия смогла контратаковать на этом направлении, не замедлив свое наступление в Донецкой области.

"Если Украина стремится удерживать часть Курской области, чтобы обменять ее на части оккупированной Россией Украины во время любых будущих мирных переговоров, она, очевидно, делает ставку, что не потеряет больше украинской земли в результате вторжения, чем получит во время возможных переговоров. Это — опасная ставка", — констатирует журналист.

Напомним, Фокус писал, что с начала Курской операции ВСУ прошло более двух месяцев. Достижения украинских сил объективны: РФ не контролирует часть региона, Киев использует это в переговорах с Москвой. Тем временем на Донбассе ситуация стремительно ухудшается, захватываются целые города.

Также ранее мы рассказывали, как Украина в Курской области получила преимущество, которого раньше в войне не было. По словам военного эксперта Уильяма Альберка из Центра Стимсона, Россия пока что берет легкие территории, но с остальной частью украинского выступления в Курской области будет сложнее.