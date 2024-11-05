За допомогою Abrams і Bradley: ЗСУ ведуть марні бої на Курщині замість Донбасу, — Forbes

Використання найновішої техніки в Курській області РФ змушує задумуватися, що саме намагається Київ отримати від цієї операції. Водночас ситуація на Донбасі продовжує поступово погіршуватися.

Related video

Україна використовує свої ледь не найкращі машини М-1 Abrams та М-2 Bradley біля селища Новий Путь у Курській області, що змушує думати про їхнє доцільне залучення на Донбасі, аніж у Курській операції. Про це пише видання Forbes.

Журналіст Девід Екс пише, що 26 жовтня чи незадовго до цього три українські одиниці американського походження здійснили пролом позицій росіян поблизу села Новий Путь. За допомогою безпілотника, який фіксував просування техніки ЗСУ зверху, було помітно, як "Бредлі" йшли вперед, пускаючи дим для прикриття та стріляючи 25-мм автоматичними гарматами і протитанковими ракетами TOW. "Абрамс" йшов позаду, посилюючи швидкий штурм.

"Відбиваючись від російського вогню, три машини рушили до контрольованої ЗС РФ лісопосадки на північ від кордону. Зменшення стрільби з російських позицій, помітне під час трансляції з безпілотника, так і на відео, знятих екіпажами української техніки, говорить про те, що українці вийшли переможцями з цієї сутички", — пише журналіст.

Водночас його скепсис викликає використання такої техніки за 250 миль (понад 400 км) від місця активного просування росіян біля Курахового на сході України.

"А в чому ж суть? У той час, як елітна 47-ма механізована бригада — єдина, яка використовує М-1 Abrams та М-2 Bradley — перемагає в безглуздих боях біля прикордонного села з Росією, розбита 79-та українська десантно-штурмова бригада ледве тримається на лінії оборони в м. Іллінка, що в кількох кілометрах на південь від Курахового", — вказує Девід Екс.

Журналіст пише, що в випадку падіння Іллінки, захоплення ЗС РФ Курахового є питанням часу. Ключовим елементом просування росіян на Донбасі може бути стиснення позицій пів дюжини українських бригад до виступу на півдні Донецької області. Примусовий відступ — або "мішок", якщо запозичити термін українського журналіста Станіслава Асєєва — є класичною тактикою на полі бою, яку російська армія в Україні використала з руйнівним ефектом в останні місяці.

"Росіяни продовжують успішно застосовувати тактику "мішка", обходячи наші позиції з трьох боків і залишаючи вузьке "горлечко" для відступу. В результаті навіть у боєздатних частинах часто починається паніка оточення, що призводить до відведення військ", — пояснив Асєєв.

У випадку, якщо ЗСУ втратять південь Донеччини, то в них може не залишитися іншого вибору, окрім як влаштувати відчайдушний опір у Покровську, що в кількох десятках кілометрів на північ від Курахового. Але у випадку падіння Покровська, присутня ймовірність розвалювання лінії оборони на сході України.

"Ставки на сході величезні; ставки в Курській області в кращому випадку неоднозначні. Сильні українські сили з багатьма найкращими бронемашинами іноземного виробництва на початку серпня ввійшли до Курської області та швидко захопили сотні квадратних миль; нещодавній рейд 47-ї механізованої бригади є наслідком цих головних українських зусиль. Вторгнення стало вражаючим тактичним досягненням для перенапружених українських сил, але ширші стратегічні наслідки неясні", — пише журналіст Девід Екс.

Він переконаний, якщо Україна намагалася залучити значні російські сили до Курської області, щоб виснажити російські сили на сході України, то цього не вдалося: Росія змогла контратакувати на цьому напрямку, не сповільнивши свій наступ на Донеччині.

"Якщо Україна прагне утримувати частину Курської області, щоб обміняти її на частини окупованої Росією України під час будь-яких майбутніх мирних переговорів, вона, очевидно, робить ставку, що не втратить більше української землі внаслідок вторгнення, ніж отримає під час можливих переговорів. Це — небезпечна ставка", — констатує журналіст.

Нагадаємо, Фокус писав, що з початку Курської операції ЗСУ минуло понад два місяці. Досягнення українських сил об'єктивні: РФ не контролює частину регіону, Київ використовує це в переговорах із Москвою. Тим часом на Донбасі ситуація стрімко погіршується, захоплюються цілі міста.

Також раніше ми розповідали, як Україна в Курській області отримала перевагу, якої раніше у війні не було. За словами військового експерта Вільяма Альберка з Центру Стімсона, Росія поки що бере легкі території, але з іншою частиною українського виступу в Курській області буде складніше.