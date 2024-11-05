Трамп і Гарріс вестимуть переговори з Росією: чим закінчаться вибори у США для України

5 листопада у США відбудуться вибори президента, які визначать не тільки життя Америки на наступні 4 роки, а й вплинуть на долю України, включно із завершенням війни та зміною влади. Фокус дізнався, які прогнози дають Києву експерти в разі перемоги Трампа або Гарріс.

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Камала Гарріс чи Дональд Трамп незабаром посяде місце в Білому домі, проте чіткого прогнозу, хто з них лідирує, немає навіть за добу до голосування. Фокус розібрався, чого очікувати найближчим часом з огляду на останні заяви сторін.

У США жоден із кандидатів не зміг вирватися вперед у передвиборчих перегонах Фото: Getty Images

Виграти може і Трамп, і Гарріс: передвиборчі опитування

"Всенародне голосування" порталу YouGov вказує, що демократка Гарріс усе ще попереду, хоч і втратила 3 відсотки, якщо порівнювати з минулим опитуванням — 47% на 46%. Ба більше, дистанційно проголосували вже 40% виборців і серед них саме віцепрезидентка в лідерах. У результаті, якщо прогноз порталу справдиться, тоді Камалла Гарріс отримає 250 голосів виборників по штатах, а Дональд Трамп — 219.

Камала Гарріс усе ще випереджає Дональда Трампа в деяких опитуваннях

В ABC News упевнені, що все станеться навпаки і саме республіканець здобуде перемогу після 5 листопада — 226 гарантованих голосів для Гарріс і 262 — для Трампа. У The Times різниця і зовсім 1% на користь демократки. Передбачити, хто саме засяде в Білому домі на наступні чотири практично неможливо, адже обидва кандидати то набирають обертів, то навпаки — падають у рейтингу.

У деяких опитуваннях лідерство у Дональда Трампа

До слова, в Айові, як повідомляє Des Moines Register, Камала Гарріс змогла вирватися вперед, хоча в 2016 і 2020 роках перемогу в штаті здобував Дональд Трамп — 47% проти 44%.

Опитування від NBC News. Телеканал також вирішив дізнатися, як розділилися голоси американців наприкінці виборчих перегонів, однак ясності він не дав. Обидва кандидати мають по 49% голосів від респондентів, а решта 2 — ті самі громадяни, які все ще не знають, кому віддати перевагу.

Як кандидати в президенти США провели вихідні

Останні дні перед виборами є вкрай важливими для кандидатів на посаду президента США, адже частина громадян усе ще не визначилися і їхні голоси можуть стати вирішальними. Перед тим, як виграти чи програти, Трамп і Гарріс продовжили відвідувати мітинги в різних штатах, де намагалися переконати американців, але використовували різну риторику, писали в The Washington Post.

Камала Гарріс, виступаючи в Мічигані, висунула низку пропозицій щодо економіки та охорони здоров'я, зосередившись на тому, як сильно відрізнятимуться її методи президентства від Дональда Трампа. Республіканець, як вона вважає, буде зосереджений на так званому "списку ворогів", тоді як вона нібито втілюватиме в життя "список справ".

З військових конфліктів демократка згадала лише про війну в Газі, повідомляли WP. Вона заявила, що рік був вкрай важким з огляду на масштаби руйнувань і переміщення населення, однак, якщо вона стане президентом, тоді нібито зробить усе для того, щоб покласти край протистоянню. Про Україну не було сказано нічого.

Камала Гарріс вважає, що її методи на посаді президента відрізнятимуться від Дональда Трампа Фото: Getty Images

Також 2 листопада Камала Гарріс з'явилася в ефірі американського шоу Saturday Night Live і зіграла саму себе в одній зі сценок, тоді як акторка Майя Рудольф грала політикиню. Інші кандидати в президенти також там брали участь свого часу, включно з Дональдом Трампом, писали, писали в Reuters.

Дональд Трамп виступав у Північній Кароліні, де перед виборцями розповів про те, яке похмуре майбутнє може чекати на США, якщо будуть обрані представники Демократичної партії. Він назвав вибори 2020 року вкраденими, а свою конкурентку звинуватив у сплеску нелегальних іммігрантів на кордоні, писали у WP. До слова, на мітинг політик прибув із запізненням майже на 2 години, коли десятки учасників уже покинули місце зустрічі. Про Україну кандидат також нічого не говорив.

Дональд Трамп запізнився на мітинг у Північній Кароліні на 2 години Фото: Bloomberg

А от у Foreign Policy все ж проаналізували, чого варто чекати Києву після 5 листопада, коли стане відомий результат виборів. Там упевнені, що результат може мати серйозні наслідки для наявних по всьому світу криз, зокрема й для України, адже Вашингтон є найбільшим постачальником військової допомоги, яка допомагає стримувати російські війська на фронті.

Автори матеріалу пишуть, що якщо переможе Камала Гарріс, тоді позиція Білого дому може не відрізнятися від нинішньої і допомога Україні продовжиться. У розмові з президентом Володимиром Зеленським у вересні вона заявила, що зробить усе для перемоги над Росією, проте в останньому інтерв'ю не змогла відповісти на запитання про те, чи підтримує вступ України до НАТО в найближчому майбутньому.

Дональд Трамп зі свого боку обіцяє закінчити війну за один день, проте методи можуть бути не найсприятливішими для Києва, вважає колишній помічник міністра оборони США у справах Європи і НАТО Джим Таунсенд.

"Допомога США, найімовірніше, буде "припинена", якщо колишній президент буде переобраний. Якщо тільки він не збирається використовувати це як важіль тиску на Зеленського", — ідеться в повідомленні.

Водночас джерела видання, наближені до українського уряду, упевнені, що в перемозі Дональда Трампа немає нічого страшного, адже саме за його каденції було ухвалено рішення про надання військової допомоги Україні, а його попередник, демократ Барак Обама, вважав це "червоною лінією".

"Вони вважають (представники українського уряду, — ред.), що Путін розчарує Трампа, що, можливо, змусить його надати Україні більш активну військову допомогу з боку США", — розповіло джерело.

Що зміниться для Києва: політологи прогнозують майбутнє України

Політолог Олег Постернак у розмові з Фокусом повідомив, що в будь-якому разі зміни для Києва будуть, але все залежатиме від кандидата. Приміром, якщо перемогу здобуде Камала Гарріс, тоді, з великою вірогідністю, варто очікувати на послідовність політики Джо Байдена: обережна, гнучка, маневрена, обмежена та дозована підтримка, тож Україні особливої користі це не принесе.

"На жаль, ця тактика довела свою неефективність у війні на виснаження. Шанс залишається на зміну політики, але для української дипломатії треба буде докласти титанічних зусиль", — заявив Олег Постернак.

Завдання України за демократів, продовжує політолог, буде переконати команду Камали Гарріс піти такими кроками:

ухвалити рішення щодо далекобійної зброї, дати можливість бити вглиб Росії;

захистити українські регіони, хоча б західні, спільними зусиллями ППО Польщі та Румунії;

направити військовий персонал країн НАТО в Україну, інструкторів, можливо навіть військ, у перспективі.

Дональд Трамп може виявитися більш непередбачуваним, тому робити прогнози досить складно. Республіканець часто ухвалює імпульсивні, ексцентричні рішення, де намагається підкреслити свою особистість, тому важко передбачити, чи це буде серйозна підтримка Києва, чи це буде бажання якнайшвидше завершити війну через мирні переговори.

А ось політичний аналітик Олександр Кочетков у розмові з Фокусом зізнався, що, на його думку, результати виборів мало що змінять для української сторони, адже Київ у Вашингтона не на першому місці.

"Треба чітко уявляти ось цю парадоксальність виборів у США, тому що вони занадто схожі на вибори в Україні. Я маю на увазі, що як і в Україні, незрілої демократії, штатівські політики обіцяють те, що вони не збираються виконувати, а те, що вони збираються виконувати, це надто складне завдання. Вони не дуже уявляють, як вони власне будуть виконувати те, що вони обіцяють... Ми пам'ятаємо висловлювання пана Зеленського про те, що треба зазирнути в очі Путіну і побачити там мир. Приблизно те саме розповідає нам Трамп, що треба зателефонувати Путіну і домовитися з ним про мир. Тобто ніякої конкретики немає і це не буде виконуватися, тому що це не може бути виконано", — вважає Олександр Кочетков.

Камала Гарріс, як каже політолог, може стати першою жінкою-президентом США, а це абсолютно нова сфера, напрямок і труднощі. Тому насамперед будуть враховані інтереси Вашингтона, щоб зберегти лідируючі позиції у світі і не допустити, щоб це місце зайняв Китай. Україна в переліку американських проблем буде лише на 5-6 місці, адже ще є проблемна Європа і кризовий Близький Схід. Крім того, Камала Гарріс не планує стати першою жінкою-президентом США, яка продемонструє неефективність своєї влади, що закрило б шлях на цю посаду в майбутньому іншим.

Дональд Трамп зі свого боку хоче знову спробувати зробити Америку "Great again" (знову великою, — ред.), а програш України у війні не дасть змоги цього досягти, адже тоді Вашингтон перестануть серйозно сприймати в усьому світі. Несправедливий мир шляхом примусу до переговорів теж не приведе ні до чого хорошого.

"США опинилися в такій ситуації, що кинути Україну вони не можуть. Вони можуть більше допомагати, менше допомагати, але повністю кинути вони не можуть, зважаючи на внутрішню ситуацію і геополітичну ситуацію у світі, це треба розуміти", — продовжив Олександр Кочетков.

Шлях до миру і вибори: чи вплине Білий дім на Україну

Уже вранці 6 листопада в Києві розумітимуть більш-менш чітку картину того, хто перемагає на виборах у США і з якою адміністрацією доведеться мати справу. Фокус поцікавився в експертів, чи зможе новий американський лідер наблизити мир в Україні та чи означає це, що владі варто готуватися до виборів.

Політолог Олег Постернак каже, що якщо однією з умов Росії для початку переговорів буде проведення виборів, тоді адміністрація Дональда Трампа, якщо він переможе, намагатиметься говорити з Києвом із цього приводу та всіляко натякатиме на це. Водночас, наразі незрозуміло, чи готовий колишній президент США використати цей "козир" із Володимиром Путіним, адже інтерес Вашингтона тут також присутній, зокрема через співпрацю Кремля з Китаєм.

"Розміняти і здати Україну, задовольнивши Путіна і відвівши його від співпраці з Китаєм або можливо підтримувати далі Україну, таким чином продовжуючи знесилювати РФ, даючи Україні змогу перемогти, відвоювати бодай частину територій, для того, щоб довести, що агресію буде покарано і вона матиме відсіч з боку найпотужнішої економіки світу — Сполучених Штатів Америки", — вважає Олег Постернак.

Політичний аналітик Олександр Кочетков також упевнений, що в разі перемоги Дональда Трампа будуть якісь дзвінки до Москви, однак варто розуміти, що такі питання не вирішуються телефоном, і вони дозволяють лише ініціювати якийсь процес. Водночас і Трамп, і Гарріс спробують провести якісь мирні переговори, і це один з обов'язкових пунктів їхньої каденції, адже війна для них не екзистенціальна, яка ведеться до моменту повного знищення супротивника, а складається з політики та економіки, коли між активними фазами на полі бою ведуться якісь розмови. У результаті політолог дійшов висновку, що обидва кандидати на пост президента США хотітимуть завершити війну в Україні.

"Зараз тривають консультації щодо цих переговорів за посередництва тих же США, і вони не будуть зупинятися за будь-якої адміністрації. А ось результат цих переговорів, на яких умовах, ось це поки що абсолютно нікому не відомо", — заявив Олександр Кочетков Фокусу.

А ось що стосується можливих виборів в Україні, то їх хочуть побачити як представники Росії, так і США, але в них різні мотиви. У Москві хочуть зміни влади на прикладі Грузії, де політики лояльні до Кремля, а ось у Вашингтоні вважають, що це демократичний процес, без якого неможливо рухатися далі. У результаті, якщо активна фаза війни закінчиться і "припинять стріляти", тоді союзники можуть почати тиснути на Україну для проведення виборів.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що Джо Байден назвав "сміттям" виборців Дональда Трампа, після чого республіканець приміряв на себе роль працівника комунальних служб і проїхався на сміттєвозі.

1 листопада стало відомо, що зірки "Месників" підтримали Камалу Гарріс на виборах у США. Актори супергеройської франшизи зібралися, щоб перемогти Дональда Трампа і зробили це в соцмережі Х, яка належить Ілону Маску, що підтримує 45-президента.