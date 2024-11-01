"Вдалося всіх зібрати": зірки "Месників" підтримали Камалу Гарріс на виборах у США (відео)

Актори супергеройської франшизи зібралися, щоб перемогти Дональда Трампа і зробили це в соцмережі Х, яка належить Ілону Маску, що підтримує 45-президента.

Related video

Зірки франшизи "Месники" від Marvel підтримали віцепрезидента США Камалу Гарріс у передвиборчій кампанії на виборах у США 5 листопада. Скарлетт Йоганссон, яка зіграла Чорну вдову, зібрала своїх колег по відеозв'язку, щоб "перемогти Дональда Трампа", — головного суперника Гарріс від республіканців. Про це пише Vanity Fair.

Відео "Месників" на підтримку Камали Гарріс

У відео, опублікованому Марком Руффало, який грає Халка в кіновсесвіті Marvel, зірки висловили свою підтримку і закликали йти на вибори у США 5 листопада.

"Дякую, що відгукнулися на мій заклик", — сказала Йоганссон під час відеодзвінка. До розмови також приєдналися Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Дон Чідл, Данай Гуріра і Пол Беттані.

Хоча Закарі Лівай з Shazam нещодавно назвав найближчих товаришів Трампа "Месниками", реальна команда франшизи підтримує Гарріс. У відео вони намагалися придумати помітну фразу для віцепрезидента, переказуючи моменти зі своїх фільмів, включно із "Залізною людиною" і "Чорною пантерою".

Відео закінчується посиланням на сайт iwillvote.com, де можна перевірити статус реєстрації виборця, знайти свою виборчу дільницю і дізнатися більше про процес голосування до 5 листопада. Йоганссон розповіла, що дуже важко було зібрати всіх "супергероїв" разом.

"Усі були зайняті й розкидані по всьому світу. Кріс знімається у фільмі в Болгарії. Роберт зараз на Бродвеї. Марк знімається у фільмі. Данай агітує в Атланті. Я була в Гранд-Каньйоні. Дон, не знаю, напевно, десь на полі для гольфу. Але нам вдалося зібрати всіх... всіх разом у Zoom в один і той самий час, що було шалено й кумедно", — пожартувала акторка.

Йоганссон визнала, що люди все ще переживають "кілька бурхливих років", але каже, що вкрай важливо зосередитися на майбутньому. "Ви насправді голосуєте не за чотири роки, ви голосуєте за вісім. Я, звісно, зустрічала людей, які просто позбавлені виборчих прав. Вони дуже сильно відчувають, що є якийсь неминучий результат. Така втома призводить до самозаспокоєності. Я просто сподіваюся, що люди скористаються своїм правом голосу і візьмуть участь, особливо молодь, тому що, очевидно, це їхнє майбутнє", — сказала актриса.

Скарлетт Йоганссон каже, що турбується про непоправну шкоду, якої ще одне президентство Трампа може завдати її дітям.

"Моїй доньці 10 років, і я думаю про те, якої шкоди завдано — не тільки політичної та соціальної, а й екологічної — адміністрацією Трампа. Це здається майже надзвичайною ситуацією. Здається дуже терміновою необхідністю підтримати протилежне", — каже вона.

Акторка спілкувалася з Камалою Гарріс особисто і називає її справедливою і добросердою. "Для мене доброта — дуже важливий фактор у тому, кого я хотіла б бачити керівником цієї країни. Співчуття — ще одна дуже важлива якість, якою вона володіє, а у Трампа її просто немає. Я думаю, що він, можливо, не здатний відчувати це почуття", — розповіла Скарлетт.

Камала Гарріс Фото: Getty Images

На запитання про те, що поставлено на карту у виборі між президентством Гарріс і ще чотирма роками Трампа, Йоганссон відповідає: "Мені не здається, що це ще чотири роки Трампа — я думаю, що це нова ера Трампа. Він повністю укомплектував Верховний суд і, як мені здається, був дуже стратегічно налаштований у проведенні не тільки кампанії, яку він програв чотири роки тому, а й мав на увазі генеральний план реструктуризації уряду на наступне десятиліття, підтриманий лобістами, які мають власні інтереси"

"Важливо брати участь у житті суспільства, в якому ти живеш. Люди боролися за наше право мати голос, бути почутими. Тому мене завжди заохочували відстоювати те, у що я вірю, і намагатися спонукати інших людей брати участь в обговоренні", — резюмувала Йоганссон. В Instagram її колега Марк Руффало написав: "Не сидіть склавши руки. Це той випадок, коли ми програємо по-крупному: Проєкт 2025, репродуктивні права жінок, зміна клімату, права ЛГБТ+, державна освіта, списання студентських боргів, Закон про доступну медицину, соціальне забезпечення, а сьогодні — і вакцини, що рятують життя. Це лайно реальне, і воно прийде за вами".

Нагадаємо, Дональд Трамп дав інтерв'ю Такеру Карлсону, в якому назвав Камалу Гарріс "дурною, як пробка", а про Джо Байдена сказав, що він "не в собі". У бесіді Трамп також заперечував зв'язки з Росією.