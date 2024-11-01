"Удалось всех собрать": звезды "Мстителей" поддержали Камалу Харрис на выборах в США (видео)

Актеры супергеройской франшизы собрались, чтобы победить Дональда Трампа и сделали это в соцсети Х, которая принадлежит Илону Маску, который поддерживает 45-президента.

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Звезды франшизы "Мстители" от Marvel поддержали вице-президента США Камалу Харрис в предвыборной кампании на выборах в США 5 ноября. Скарлетт Йоханссон, которая сыграла Черную вдову, собрала своих коллег по видеосвязи, чтобы "победить Дональда Трампа", – главного соперника Харрис от республиканцев. Об этом пишет Vanity Fair.

Видео "Мстителей" в поддержку Камалы Харрис

В видео, опубликованном Марком Руффало, который играет Халка в киновселенной Marvel, звезды выразили свою поддержку и призвали идти на выборы в США 5 ноября.

"Спасибо, что откликнулись на мой призыв", – сказала Йоханссон во время видеозвонка. К разговору также присоединились Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Дон Чидл, Данай Гурира и Пол Беттани.

Хотя Закари Ливай из Shazam недавно назвал ближайших товарищей Трампа "Мстителями", реальная команда франшизы поддерживает Харрис. В видео они пытались придумать броскую фразу для вице-президента, пересказывая моменты из своих фильмов, включая "Железного человека" и "Черную пантеру".

Видео заканчивается ссылкой на сайт iwillvote.com, где можно проверить статус регистрации избирателя, найти свой избирательный участок и узнать больше о процессе голосования до 5 ноября. Йоханссон рассказала, что очень тяжело было собрать всех "супергероев" вместе.

"Все были заняты и разбросаны по всему миру. Крис снимается в фильме в Болгарии. Роберт сейчас на Бродвее. Марк снимается в фильме. Данай агитирует в Атланте. Я была в Гранд-Каньоне. Дон, не знаю, наверное, где-то на поле для гольфа. Но нам удалось собрать всех… всех вместе в Zoom в одно и то же время, что было безумно и уморительно", — пошутила актриса.

Йоханссон признала, что люди все еще переживают "несколько бурных лет", но говорит, что крайне важно сосредоточиться на будущем. "Вы на самом деле голосуете не за четыре года, вы голосуете за восемь. Я, конечно, встречала людей, которые просто лишены избирательных прав. Они очень сильно чувствуют, что есть некий неизбежный результат. Такая усталость приводит к самоуспокоенности. Я просто надеюсь, что люди воспользуются своим правом голоса и примут участие, особенно молодежь, потому что, очевидно, это их будущее", — сказала актриса.

Скарлетт Йоханссон говорит, что беспокоится о непоправимом вреде, который еще одно президентство Трампа может нанести ее детям.

"Моей дочери 10 лет, и я думаю о том, какой ущерб нанесен — не только политический и социальный, но и экологический — администрацией Трампа. Это кажется почти чрезвычайной ситуацией. Кажется очень срочной необходимостью поддержать противоположное", — говорит она.

Актриса общалась с Камалой Харрис лично и называет ее справедливой и добросердечной. "Для меня доброта — очень важный фактор в том, кого я хотела бы видеть управляющим этой страной. Сострадание — еще одно очень важное качество, которым она обладает, а у Трампа его просто нет. Я думаю, что он, возможно, не способен испытывать это чувство", — рассказала Скарлетт.

Камала Харрис Фото: Getty Images

На вопрос о том, что поставлено на карту в выборе между президентством Харрис и еще четырьмя годами Трампа, Йоханссон отвечает: "Мне не кажется, что это еще четыре года Трампа — я думаю, что это новая эра Трампа. Он полностью укомплектовал Верховный суд и, как мне кажется, был очень стратегически настроен в проведении не только кампании, которую он проиграл четыре года назад, но и имел в виду генеральный план реструктуризации правительства на следующее десятилетие, поддержанный лоббистами, которые имеют собственные интересы"

"Важно участвовать в жизни общества, в котором ты живешь. Люди боролись за наше право иметь голос, быть услышанными. Поэтому меня всегда поощряли отстаивать то, во что я верю, и стараться побуждать других людей участвовать в обсуждении", — резюмировала Йоханссон. В Instagram ее коллега Марк Руффало написал: "Не сидите сложа руки. Это тот случай, когда мы проигрываем по-крупному: Проект 2025, репродуктивные права женщин, изменение климата, права ЛГБТ+, государственное образование, списание студенческих долгов, Закон о доступной медицине, социальном обеспечении, а сегодня – и вакцины, спасающие жизнь. Это дерьмо реально, и оно придет за вами".

Напомним, Дональд Трамп дал интервью Такеру Карлсону, в котором назвал Камалу Харрис "глупой, как пробка", а про Джо Байдена сказал, что он "не в себе". В беседе Трамп также отрицал связи с Россией.