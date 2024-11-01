"Харрис глупая как пробка, а Байден уже не в себе": Трамп в интервью Такеру Карлсону (видео)

Представителей от Демократической партии кандидат в президенты США также назвал "врагами народа".

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Камала Харрис "глупая как пробка", с очень низким IQ. Об этом во время шоу американского журналиста Такера Карлсона заявил кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявил, что Америка превратилась в страну дураков, которой управляют дураки, отметив, что его конкурентка от Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис, по его словам, лжет так много и у нее настолько низкий IQ, что она даже не осознает, что врет.

"Она глупая как пробка", — заявил республиканец.

Кроме того, глава Белого дома Джо Байден, как уверяет Трамп, "уже не в себе", назвав действующего президента и Камалу Харрис "врагами народа".

Также Трамп отрицает предположения о якобы его связях с Россией, уточнив, что это он заблокировал строительство газопровода "Северный поток — 2".

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп принимает участие в беседе с Такером Карлсоном в рамках "Tucker Carlson Live on Tour" 31 октября 2024 года на арене Desert Diamond в Глендейле Фото: Brendan McDermid/Reuters

"Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны", — заявил Трамп Такеру Карлсону, добавив, что связь с РФ, по его словам, выдумали демократы к выборам в 2016 году, чтобы дать возможность победить Хиллари Клинтон.

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Трамп назвал "больными" людей, которые считают его другом России

В то же время политик заявил, что некоторые страны стремятся уничтожить США, однако, по его словам, это не Россия и не Китай.

В случае переизбрания республиканец рассчитывает назначить в Белый дом миллиардера Илона Маска и бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего. На какие должности он не уточнил, заявив, что они будут "влиятельными".

Отметим, что ни Джо Байден, ни Камала Харрис на момент выхода материала оскорбительные высказывания Дональда Трампа не комментировали.

Напомним, ранее Фокус писал, кого из кандидатов, Трампа или Харрис, больше всего поддерживают звезды американского шоу-бизнеса.

Также напомним, что глава Белого дома Джо Байден накануне президентских выборов, возможно, назвал сторонников Дональда Трампа "мусором". После этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп приехал на митинг на мусоровозе с надписью Trump.