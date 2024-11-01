"Гарріс дурна як пробка, а Байден уже не в собі": Трамп в інтерв'ю Такеру Карлсону (відео)

Представників від Демократичної партії кандидат у президенти США також назвав "ворогами народу".

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Камала Гарріс "дурна як пробка", з дуже низьким IQ. Про це під час шоу американського журналіста Такера Карлсона заявив кандидат на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявив, що Америка перетворилася на країну дурнів, якою керують дурні, зазначивши, що його конкурентка від Демократичної партії, віцепрезидентка США Камала Гарріс, за його словами, бреше так багато і в неї настільки низький IQ, що вона навіть не усвідомлює, що бреше.

"Вона дурна як пробка", — заявив республіканець.

Крім того, глава Білого дому Джо Байден, як запевняє Трамп, "уже не в собі", назвавши чинного президента і Камалу Гарріс "ворогами народу".

Також Трамп заперечує припущення про нібито його зв'язки з Росією, уточнивши, що це він заблокував будівництво газопроводу "Північний потік — 2".

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп бере участь у бесіді з Такером Карлсоном у межах "Tucker Carlson Live on Tour" 31 жовтня 2024 року на арені Desert Diamond у Глендейлі Фото: Brendan McDermid/Reuters

"Вони люблять говорити, що я друг Росії, що я працював на Росію, що я російський шпигун. Ці люди хворі", — заявив Трамп Такеру Карлсону, додавши, що зв'язок із РФ, за його словами, вигадали демократи до виборів у 2016 році, щоб дати можливість перемогти Гілларі Клінтон.

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Трамп назвав "хворими" людей, які вважають його другом Росії

Водночас політик заявив, що деякі країни прагнуть знищити США, однак, за його словами, це не Росія і не Китай.

У разі переобрання республіканець розраховує призначити в Білий дім мільярдера Ілона Маска і колишнього кандидата в президенти Роберта Кеннеді-молодшого. На які посади він не уточнив, заявивши, що вони будуть "впливовими".

Зазначимо, що ані Джо Байден, ані Камала Гарріс на момент виходу матеріалу образливі висловлювання Дональда Трампа не коментували.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, кого з кандидатів, Трампа чи Гарріс, найбільше підтримують зірки американського шоу-бізнесу.

Також нагадаємо, що глава Білого дому Джо Байден напередодні президентських виборів, можливо, назвав прихильників Дональда Трампа "сміттям". Після цього кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп приїхав на мітинг на сміттєвозі з написом Trump.