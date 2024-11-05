Трамп и Харрис будут вести переговоры с Россией: чем закончатся выборы в США для Украины

5 ноября в США состоятся выборы президента, которые определят не только жизнь Америки на следующие 4 года, но и повлияют на судьбу Украины, включая завершение войны и смену власти. Фокус узнал, какие дают Киеву прогнозы эксперты в случае победы Трампа или Харрис.

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Камала Харрис или Дональд Трамп вскоре займет место в Белом доме, однако четкого прогноза, кто из них лидирует нет даже за сутки до голосования. Фокус разобрался, чего ожидать в ближайшее время исходя из последних заявлений сторон.

В США ни один из кандидатов не смог вырваться вперед в предвыборной гонке Фото: Getty Images

Выиграть может и Трамп и Харрис: предвыборные опросы

"Всенародное голосование" портала YouGov указывает, что демократка Харрис все еще впереди, хоть и потеряла 3 процента, если сравнивать с прошлым опросом — 47% на 46%. Более того, дистанционно проголосовали уже 40% избирателей и среди них именно вице-президент в лидерах. В результате, если прогноз портала сбудется, тогда Камалла Харрис получит 250 голосов выборщиков по штатам, а Дональд Трамп — 219.

Камала Харрис все еще опережает Дональда Трампа в некоторых опросах

В ABC News уверены, что все произойдет наоборот и именно республиканец одержит победу после 5 ноября — 226 гарантированных голосов для Харрис и 262 — для Трампа. У The Times разница и вовсе 1% в пользу демократки. Предсказать, кто именно засядет в Белом доме на следующие четыре, практически невозможно, ведь оба кандидата то набирают обороты, то наоборот — падают в рейтинге.

В некоторых опросах лидерство у Дональда Трампа

К слову, в Айове, как сообщает Des Moines Register, Камала Харрис смогла вырваться вперед, хотя в 2016 и 2020 годах победу в штате одерживал Дональд Трамп — 47% против 44%.

Опрос от NBC News. Телеканал также решил узнать, как разделились голоса американцев в конце избирательной гонки, однако ясности он не дал. Оба кандидата имеют по 49% голосов от респондентов, а оставшиеся 2 — те самые граждане, которые все еще не знают, кому отдать предпочтение.

Как кандидаты в президенты США провели выходные

Последние дни перед выборами крайне важны для кандидатов на пост президента США, ведь часть граждан все еще не определились и их голоса могут стать решающими. Перед тем, как выиграть или проиграть, Трамп и Харрис продолжили посещать митинги в разных штатах, где пытались переубедить американцев, но использовали разную риторику, писали в The Washington Post.

Камала Харрис, выступая в Мичигане, выдвинула ряд предложений по экономике и здравоохранению, сосредоточившись на том, как сильно будут отличаться ее методы президентства от Дональда Трампа. Республиканец, как она считает, будет сосредоточен на так называемом "списке врагов", тогда как она будет якобы воплощать в жизнь "список дел".

Из военных конфликтов демократка вспомнила лишь про войну в Газе, сообщали WP. Она заявила, что год был крайне трудным, учитывая масштабы разрушений и перемещения населения, однако, если она станет президентом, тогда якобы сделает все для того, чтобы положить конец противостоянию. Об Украине не было сказано ничего.

Камала Харрис считает, что ее методы на посту президента будут отличаться от Дональда Трампа Фото: Getty Images

Также 2 ноября Камала Харрис появилась в эфире американского шоу Saturday Night Live и сыграла саму себя в одной из сценок, тогда как актриса Майя Рудольф играла политика. Другие кандидаты в президенты также там участвовали в свое время, включая Дональда Трампа, писали, писали в Reuters.

Дональд Трамп выступал в Северной Каролине, где перед избирателями рассказал о том, какое мрачное будущее может ждать США, если будут избраны представители Демократической партии. Он назвал выборы 2020 года украденными, а свою конкурентку обвинил во всплеске нелегальных иммигрантов на границе, писали в WP. К слову, на митинг политик прибыл с опозданием почти на 2 часа, когда десятки участников уже покинули место встречи. Про Украину кандидат также ничего не говорил.

Дональд Трамп опоздал на митинг в Северной Каролине на 2 часа Фото: Bloomberg

А вот в Foreign Policy все же проанализировали, чего стоит ждать Киеву после 5 ноября, когда станет известен исход выборов. Там уверены, что результат может иметь серьезные последствия для имеющихся по всему миру кризисов, в том числе и для Украины, ведь Вашингтон является крупнейшим поставщиком военной помощи, которая помогает сдерживать российские войска на фронте.

Авторы материала пишут, что если победит Камала Харрис, тогда позиция Белого дома может не отличаться от нынешней и помощь Украине продолжится. В разговоре с президентом Владимиром Зеленским в сентябре она заявила, что сделает все для победы над Россией, однако в последнем интервью не смогла ответить на вопрос о том, поддерживает ли вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Дональд Трамп в свою очередь обещает закончить войну за один день, однако методы могут быть не самыми благоприятными для Киева, считает бывший помощник министра обороны США по делам Европы и НАТО Джим Таунсенд.

"Помощь США, скорее всего, будет "прекращена", если бывший президент будет переизбран. Если только он не собирается использовать это как рычаг давления на Зеленского", — говорится в сообщении.

В то же время, источники издания, приближенные к украинскому правительству, уверены, что в победе Дональда Трампа нет ничего страшного, ведь именно при его каденции были приняты решения о предоставлении военной помощи Украине, а его предшественник, демократ Барак Обама, считал это "красной линией".

"Они считают (представители украинского правительства, — ред.), что Путин разочарует Трампа, что, возможно, заставит его предоставить Украине более активную военную помощь со стороны США", — рассказал источник.

Что изменится для Киева: политологи прогнозируют будущее Украины

Политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом сообщил, что в любом случае изменения для Киева будут, но все будет зависеть от кандидата. К примеру, если победу одержит Камала Харрис, тогда, с большой вероятностью, стоит ожидать последовательность политики Джо Байдена: осторожная, гибкая, маневренная, ограниченная и дозированная поддержка, поэтому Украине особой пользы это не принесет.

"К сожалению эта тактика доказала свою неэффективность в войне на истощение. Шанс остается на изменение политики, но для украинской дипломатии надо будет приложить титанические усилия", — заявил Олег Постернак.

Задача Украины при демократах, продолжает политолог, будет убедить команду Камалы Харрис пойти следующими шагами:

принять решение по дальнобойному оружию, дать возможность бить вглубь России;

защитить украинские регионы, хотя бы западные, совместными усилиями ПВО Польши и Румынии;

направить военный персонал стран НАТО в Украину, инструкторов, возможно даже войск, в перспективе.

Дональд Трамп может оказаться более непредсказуемым, поэтому делать прогнозы достаточно сложно. Республиканец часто принимает импульсивные, эксцентричные решения, где пытается подчеркнуть свою личность, поэтому тяжело предсказать, это будет серьезная поддержка Киева или же желание как можно быстрее завершить войну путем мирных переговоров.

А вот политический аналитик Александр Кочетков в разговоре с Фокусом признался, что, по его мнению, результаты выборов мало что изменят для украинской стороны, ведь Киев у Вашингтона не на первом месте.

"Надо четко представлять вот эту парадоксальность выборов в США, потому что они слишком похожи на выборы в Украине. Я имею в виду, что как и в Украине, незрелой демократии, штатовские политики обещают то, что они не собираются выполнять, а то, что они собираются выполнять, это слишком сложная задача. Они не очень представляют, как они собственно будут выполнять то, что они обещают… Мы помним высказывание господина Зеленского о том, что надо заглянуть в глаза Путину и увидеть там мир. Примерно то же самое рассказывает нам Трамп, что надо позвонить Путину и договориться с ним о мире. То есть никакой конкретики нет и это не будет выполняться, потому что это не может быть выполнено", — считает Александр Кочетков.

Камала Харрис, как говорит политолог, может стать первой женщиной-президентом США, а это совершенно новая сфера, направление и трудности. Поэтому в первую очередь будут учтены интересы Вашингтона, чтобы сохранить лидирующие позиции в мире и не допустить, дабы это место занял Китай. Украина в перечне американских проблем будет лишь на 5-6 месте, ведь еще есть проблемная Европа и кризисный Ближний Восток. Кроме того, Камала Харрис не планирует стать первой женщиной-президентом США, которая продемонстрирует неэффективность своей власти, что закрыло бы путь на эту должность в будущем другим.

Дональд Трамп в свою очередь хочет вновь попытаться сделать Америку "Great again" (снова великой, — ред.), а проигрыш Украины в войне не позволит этого достичь, ведь тогда Вашингтон перестанут серьезно воспринимать во всем мире. Несправедливый мир путем принуждения к переговорам тоже не приведет ни к чему хорошему.

"США оказались в такой ситуации, что бросить Украину они не могут. Они могут больше помогать, меньше помогать, но полностью бросить они не могут, исходя из внутренней ситуации и геополитической ситуации в мире, это надо понимать", — продолжил Александр Кочетков.

Путь к миру и выборы: повлияет ли Белый дом на Украину

Уже утром 6 ноября в Киеве будут понимать более-менее четкую картину того, кто побеждает на выборах в США и с какой администрацией придется иметь дело. Фокус поинтересовался у экспертов, сможет ли новый американский лидер приблизить мир в Украине и означает ли это, что власти стоит готовиться к выборам.

Политолог Олег Постернак говорит, что если одним из условий России для начала переговоров будет проведение выборов, тогда администрация Дональда Трампа, если он победит, будет пытаться говорить с Киевом по этому поводу и всячески намекать на это. В то же время, сейчас непонятно, готов ли бывший президент США использовать этот "козырь" с Владимиром Путиным, ведь интерес Вашингтона здесь также присутствует, в частности из-за сотрудничества Кремля с Китаем.

"Разменять и сдать Украину, удовлетворив Путина и отведя его от сотрудничества с Китаем или возможно поддерживать дальше Украину, таким образом продолжая обессиливать РФ, давая Украине возможность победить, отвоевать хотя бы часть территорий, для того, чтобы доказать, что агрессия будет наказана и будет иметь отпор со стороны мощной экономики мира — Соединенных Штатов Америки", — считает Олег Постернак.

Политический аналитик Александр Кочетков также уверен, что в случае победы Дональда Трампа будут какие-то звонки в Москву, однако стоит понимать, что такие вопросы не решаются по телефону и они позволяют лишь инициировать какой-то процесс. В то же время, и Трамп, и Харрис попробуют провести какие-то мирные переговоры и это один из обязательных пунктов их каденции, ведь война для них не экзистенциальная, которая ведется до момента полного уничтожения противника, а состоит из политики и экономики, когда между активными фазами на поле боя ведутся какие-то разговоры. В результате политолог пришел к выводу, что оба кандидата на пост президента США будут хотеть завершить войну в Украине.

"Сейчас идут консультации по этим переговорам при посредничестве тех же США, и они не будут останавливаться при любой администрации. А вот результат этих переговоров, на каких условиях, вот это пока абсолютно никому не известно", — заявил Александр Кочетков Фокусу.

А вот что касается возможных выборов в Украине, то их хотят увидеть как представители России, так и США, но у них разные мотивы. В Москве хотят смены власти на примере к Грузии, где политики лояльны к Кремлю, а вот в Вашингтоне считают, что это демократический процесс, без которого невозможно двигаться дальше. В результате, если активная фаза войны закончится и "прекратят стрелять", тогда союзники могут начать давить на Украину для проведения выборов.

Напомним, 30 октября сообщалось, что Джо Байден назвал "мусором" избирателей Дональда Трампа, после чего республиканец примерил на себя роль работника коммунальных служб и проехался на мусоровозе.

1 ноября стало известно, что звезды "Мстителей" поддержали Камалу Харрис на выборах в США. Актеры супергеройской франшизы собрались, чтобы победить Дональда Трампа и сделали это в соцсети Х, которая принадлежит Илону Маску, поддерживающего 45-президента.