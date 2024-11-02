Трамп догоняет Харрис: что показывают рейтинги кандидатов и какие прогнозы для Украины

5 ноября 2024 года американцы будут выбирать 47-ого президента Соединенных Штатов. Опросы показывают, что кандидаты на выборах президента США Камала Харрис и Дональд Трамп имеют одинаковые шансы на победу. Фокус собрал последнюю информацию о рейтингах кандидатов, их шансах и комментарии политологов-международников о ходе предвыборной гонки, и о последствиях этой гонки для Украины.

Related video

Опросы общественного мнения, которые проводят аналитические институты и медиа, показывают равные шансы обоих кандидатов. Впрочем, последние данные свидетельствуют о росте вероятности победы Трампа, но гарантий не дает никто.

Выборы президента США 2024 — рейтинги и ход голосования

Процедура избрания началась в сентябре, поскольку законы отдельных штатов позволяют досрочное дистанционное голосование. Параллельно происходит опрос избирателей для понимания динамики настроений. Фокус отыскал результаты, полученные различными аналитиками — данные отличаются, поскольку их проводят разные институты и по разной методике.

"Всенародное голосование" портала YouGov по состоянию на 16 октября показывало преимущество Харрис над Трампом — 50% к 47%. Опрос 26-29 октября подтвердил преимущество демократки с результатами 47% на 46%, но это преимущество уменьшилось на три процента. Также указано, что дистанционно проголосовало 40% избирателей — среди них она также лидер. На графике с изменениями предпочтений американцев видим, что начиная с июля рейтинг Камалы стабильно превышал рейтинг Дональда.

Выборы президента США 2024 — предварительные результаты опросов 26-29 октября Фото: Скриншот

На инфографике в виде карты США изображены 53 штата, закрашенные разными оттенками синего (голоса за демократов) и красного (за республиканцев). Если цвет насыщенный — там с большой вероятностью побеждает один из кандидатов. Штаты, в которых кандидаты имеют одинаковые проценты, обозначены серым цветом — это Аризона, Джорджия, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания. Число 270 означает, что именно столько голосов должен набрать кандидат, чтобы одержать победу. Данные You Gov — 250 у Харрис и 219 у Трампа. На портале ABC News показывают несколько иной прогноз — 226 гарантированных голосов для Харрис и 262 — для Трампа. На CNN — преимущество у демократки в пять голосов.

Выборы президента США 2024 — данные You Gov, 26-29.10.24 Выборы президента США 2024 — данные CNN Выборы президента США 2024 — данные ABC News

На инфографике The Times — между обоими кандидатам разница в 1%, и графики показывают, как растут шансы Трампа. Преимущество Трампа, размером в четыре голоса, также показывают результаты опроса портала Fox News.

Выборы президента США 2024 — как менялись позиции кандидатов Фото: Скриншот Выборы президента США 2024 — инфографика Fox News относительно преимущества Трампа

На портале Five Thirty Eight тем временем можно увидеть наглядную инфографику об изменении позиции в штатах, где нет ощутимой победы у обоих кандидатов. На графиках видно, что Харрис имеет стабильную поддержку, но у Трампа она растет.

Выборы президента США 2024 — распределение голосов в важных штатах Фото: Скриншот

Аналитики YouGov объяснили, почему результаты опросов отличаются. Выяснилось, что 40% американцев уже проголосовали (по почте или лично) и большинство из них заявляет, что отдали предпочтение Харрис. Остальные, которые отдадут голос позже, также являются ее сторонниками. В то же время итоги других опросов показывают определенное преимущество Трампу (от 1 до 4 голосов избирателей). Есть штаты, которые не определились, но могут повлиять на результаты.

Аналитики Reuters уточнили, почему никто не может спрогнозировать итоги выборов президента США. Одной из причин является избирательная система, в которой последними считаются голоса, присланные по почте и закрытые до 5 ноября. "Серые" штаты, которые могут решить исход волеизъявления — Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания, Висконсин.

Предвыборные заявления Харрис и Трампа

На портале Pewresearch описали основные темы, которые они ожидают услышать в предвыборных заявлениях Харрис и Трампа. На первом месте — проблемы в экономике США (93% для республиканцев). Кроме того, не менее важным для них является иммиграционные вопросы (82% у республиканцев) и аборты (67% демократов).

Выборы президента США 2024 — основные проблемы, которые беспокоят избирателей Фото: Скриншот

Кандидаты объясняют, как будут решать вопросы, которые беспокоят американцев.

Камала Харрис, согласно аналитике BBC, для решения экономических проблем будет сосредотачиваться на инвестициях в инфраструктурные проекты и зеленую энергетику. Кроме того, она планирует поддержку граждан в приобретении жилья в ипотеку, льготы родителям новорожденных детей, фиксацию цен на продукты. Относительно иммиграционного вопроса, политик поддерживает более умеренный подход к кризису на южной границе США. Ее предложения — расширение возможностей депортаций, ускорение решений о предоставлении убежища. Кроме того, она помогла собрать 3 млрд долл. инвестиций, чтобы потенциальные иммигранты оставались дома.

Позиция Харрис по Украине — продолжать политику Байдена, говорится в статье. Она будет предоставлять оружие и стремиться не усиливать эскалацию. Во время съезда Демократической партии в 2024 году демократка рассказала, что помогла наладить "глобальный ответ" на вторжение РФ. Что касается будущей позиции, то она планирует отойти от политики изоляционизма и обеспечить лидерство США, а не Китая, напомнили журналисты.

"Без Украины? Нет. Если бы Дональд Трамп был президентом, то Путин бы сейчас сидел в Киеве. Он говорит, что может покончить с этим в первый день. Вы знаете, что это такое. Речь идет о капитуляции", — заявила Харрис в интервью CBS.

Дональд Трамп тем временем раздает обещания о том, как он облегчит жизнь американцев благодаря собственным планам на экономику, пояснило издание BBC. Среди его планов — депортация мигрантов, что должно снизить цены на недвижимость, увеличение добычи нефти, чтобы меньше стоило топливо, и уменьшить процентную ставку на кредиты (аналитики отметили, что на последнее он вряд ли повлияет самостоятельно). Что касается Украины, то он уже озвучивал мирный план, который заключается в завершении войны в течение 24 часов. При этом политик поддерживает идею изоляционизма: по его мнению, США следует сосредоточиться на себе и не вмешиваться в процессы и проблемы во внешнем мире.

"У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть определенная идея, возможно, не план, но идея по Китаю. Я не могу дать вам эти планы, потому что если я дам вам эти планы, я не смогу ими воспользоваться", — пояснил Трамп в интервью Лексу Фридману летом 2024 года.

Митинги в ключевых штатах и скандальные заявления

28-31 октября состоялись последние предвыборные митинги, ход которых освещался американскими СМИ и в соцсетях кандидатов. Оба политика совершили мини-тур по штатам, в которых, вероятно, будет решаться судьба выборов. Эту группу штатов называют Сан-Белт, среди них — Джорджия, Аризона и Северная Каролина, Пенсильвания.

28 октября состоялся митинг Дональда Трампа на площадке Medison Square Garden в Нью-Йорке. На встречу с республиканцем собралось около 20 тыс. сторонников, которые громко кричали слова поддержки своему кандидату.

Выборы президента США 2024 — митинг Дональда Трампа в Нью-Йорке

Во время митинга прозвучало несколько скандальных заявлений. Например, комик Тони Гинчклифф (Tony Hinchcliffe) назвал часть США Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора". Кроме того, он высмеял латиноамериканцев, которые якобы имеют единственное умение — это рожать детей.

Другие сторонники лидера Республиканской партии также остро высказались. Например, республиканец Дэвид Рэм назвал Харрис "антихристом и дьяволом", адвокат Трампа Руди Джулиани отметил, что она и Байден защищают "террористов". В свою очередь еще один участник собрания, миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что он может стать председателем правительственной комиссии по эффективности расходов. По его словам, на этой должности бизнесмен мгновенно уменьшит правительственные расходы на 2 трлн долл.

Комик Тони Гинчклифф (Tony Hinchcliffe) назвал часть США Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора"

Тем временем Дональд Трамп в ночь на 1 ноября (по Киеву) дал интервью журналисту, стороннику республиканцев, Такеру Карлсону. Событие состоялось в Аризоне и заявлялось, что цель эфира — благотворительный сбор для американцев, пострадавших во время ураганов Милтон и Хелен. Разговор длился четыре часа, его посмотрели 2 млн зрителей в соцсети X (Twitter) и еще 400 тыс. на YouTube (на момент публикации статьи). Среди тем, которые затронул политик, — его отношение к соперникам-демократам. Например, он обвинил нынешнего президента США Джо Байдена в том, что он допустил политическое объединение РФ и Китая. При этом уверял, что в его времена такого не было, и вспомнил, как помешал строительству российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, Трамп позволил себе критические высказывания в сторону Камалы Харрис: по его мнению, у нее якобы невысокий интеллект. Также республиканец сказал, что не является российским шпионом и "другом Путина", а такие обвинения — это провокации соперников.

"Сближение России и Китая — это очень опасная вещь. Байден их объединил. Это позор... Мне придется их разъединить. Думаю, я смогу это сделать", — заявил политик.

Выборы президента США 2024 — интервью Дональда Трампа журналисту Такеру Карслону

Последняя встреча республиканца со своими сторонниками состоялась в Неваде — он поблагодарил всех присутствующих за поддержку.

Тем временем Камала Харрис провела завершающий митинг рядом с площадкой перед Белым домом. В своем выступлении она отметила, что это символическое место, поскольку именно здесь в январе 2021 года сторонники Трампа прорвались в Капитолий из-за несогласия с результатами выборов. Политик призвала американцев "перевернуть страницу эры Трампа" и перейти к "лидерству нового поколения". Кандидат заверила, что будет президентом не только своих сторонников: подчеркнула, что будет усиливать единство США и всех американцев.

"Тяжелая работа — это хорошая работа, тяжелая работа — это радостный труд, и будьте уверены, мы выиграем! Потому что, если вы знаете, что вы отстаиваете, то вы знаете, за что боретесь, и эти выборы о двух очень разных видениях для нашей нации. Одно — Дональда Трампа, который сосредоточен на самом себе и на прошлом, и мы не вернемся назад. И вот почему: потому что мы сосредоточены на будущем и потребностях американских людей, в отличие от Трампа, который весь день проводит, глядя в зеркало, сосредоточен на себе", — заявила Харрис.

Выборы президента США 2024 — митинг Камалы Харрис

В соцсетях можно отыскать актеров, музыкантов, которые поддерживают Камалу. Например, на митинге в Лас-Вегасе в Неваде была певица Дженнифер Лопес (44 млн читателей в X) и латиноамериканский певец Maná (1,2 млн подписчиков в X).

Селебрити, которые поддерживают кандидатов в президенты США, имеют разное количество подписчиков в соцсетях, отметили на портале "Слово и Дело". Журналисты собрали информацию в Instagram и подсчитали, что количество подписчиков у сторонников Трампа несколько больше — 26,9 млн, тогда как у Харрис — 18,7 млн.

Выборы президента США 2024 — какие селебрити поддерживают Харрис и Трампа Фото: Слово і діло

Хаос и раздор в США, принуждение Украины к миру — прогнозы политологов

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко согласился, что невозможно заранее предсказать победителя на выборах президента США. Впрочем, рейтинг Трампа в течение последних двух недель показывает тенденцию к росту, поэтому некоторые специалисты прогнозируют ему победу.

"Если оценивать шансы с точки зрения социологии, шансы примерно одинаковые. Обычно преимущество имеет тот кандидат, который демонстрирует лучшую динамику на финише кампании, пока это Трамп", — сказал политолог.

В то же время политолог пояснил, что близкое количество голосов может привести к "возникновению политического кризиса в США". Один из кандидатов может, например, выразить недоверие к результатам. Предыдущий случай, когда такое произошло — это выборы 2020 года, которые привели к "штурму Капитолия" сторонниками Трампа. Судебные иски, пересчет голосов — это все решается. Более серьезно — это раздор между целыми штатами, которые долгое время поддерживали ту или иную партию.

"Еще одно измерение политического кризиса — если вдруг конфликт, где обе стороны не будут иметь консенсус относительно результата выборов, или одна из сторон не признает результат выборов, или, допустим, Трамп станет президентом и начнет преследование своих оппонентов из демократической партии, а демократы имеют контроль над рядом штатов, то это может вызвать конфликт, раскол внутри страны. Это еще один потенциальный сценарий: в США уже есть такое ощущение предчувствия гражданской войны. Есть опросы, согласно которым четверть американцев не исключают гражданской войны в результате президентских выборов", — подчеркнул Фесенко.

Кроме того, политолог пояснил, что на выборы в США пытаются повлиять Россия, Китай и даже Иран, действуя, например, через соцсети. При этом Москва более благосклонна к Трампу, хоть ее все же "интересует конфликт и внутренний раскол". Пекин и Багдад, вероятно, заинтересованы в Харрис. Однако считать, что Кремль сможет манипулировать выборами — это "пренебрежение к американцам". По мнению Фесенко, Кремль "играет на противоречиях", которые уже есть в американском обществе.

Если сыграет худший сценарий, то это негативным образом отразится на Украине — в США не будут интересоваться российско-украинской войной, сказал политолог. С другой стороны, и Трамп, и Харрис, в случае победы, будут говорить Киеву о мирных переговорах и завершении войны. Разница будет заключаться в подходах — при республиканце речь пойдет о капитуляции, отказе от НАТО, заморозке войны, "лендлизе" вместо безвозмездной военной помощи, отсутствии вливаний на поддержку экономики, подытожил эксперт.

Между тем эксперт аналитического центра "Объединенная Украина", доцент КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук перечислил, какие именно конкретные действия РФ и ее союзников могут повлиять на американцев на выборах президента США. Цель Кремля — максимальная дестабилизация и демонстрация слабости демократов, отметил он. Для этого, вероятно, в Северной Корее состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты, появляется информация о ядерных испытаниях КНДР, о "мощном ответе" Ирана на атаку Израиля и тому подобное. Если попытки Москвы провалятся, то новый президент пройдет инаугурацию в январе 2025 года и уже с марта возможны какие-то изменения в политике в отношении Украины. Харрис будет с большой вероятностью продолжать политику Байдена, тогда как действия Трампа предсказать просто невозможно, заявил Олещук.

"Не надо рассчитывать, что американская политика будет какой-то очень проукраинской, и что американцы откажутся от попыток договариваться с россиянами, в том числе в обход Украины, поэтому не надо там как-то особенно зацикливаться на американских выборах, хотя они, безусловно, важны", — сказал он.

Директор программы "Северная Америка", эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев затронул вопрос противостояния двух личностей, которые он наблюдает на выборах президента США. Камала Харрис имеет прирост донорских инвестиций, у нее растет электоральная база, и она как будто имеет "неплохие шансы". С другой стороны, Трамп фигурирует в СМИ с "провокационными и радикальными" заявлениями. Однако начинает действовать "феномен Трампа" — он способен быстро аккумулировать поддержку сторонников и это может сыграть роль в последние предвыборные дни, отметил эксперт.

"Трамп для Украины более рисковый, то есть на самом деле он более непредсказуем, он более хаотичен, но действительно можно согласиться с мнением, что как раз он может дать Украине максимально много поддержки, оружия и так далее. Или он может вообще перекрыть этот канал. В то время Харрис — менее рискованная, то есть она прогнозируемо будет продолжать поддерживать Украину, но [есть вопрос], насколько медленная и насколько ограничена будет эта поддержка, будет ли это просто продолжение того, что делал Джозеф Байден", — сказал Краев.

Напоминаем, 30 октября Джо Байден во время выступления на платформе общественной организации Voto Latino назвал "мусором" сторонников Трампа: Белый дом прокомментировал заявление президента.