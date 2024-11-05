Замінять чоловіків: в ЗСУ вже є жіночі підрозділи ППО, які захищають фронт, — Кривонос (відео)

Генерал-майор Сергій Кривонос зазначив, що практика замінювати чоловіків з підрозділів ППО жінками була доволі поширена під час Другої світової війни, як у Німеччині, так і в Радянському союзі.

Related video

Потрібно готувати заміну чоловікам, які служать у підрозділах протиповітряної оборони Збройних сил України. Замінити їх можуть жінки, адже вже є відповідні приклади. Про це в етері "Новини.Live" заявив генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

"Треба зрозуміти, що у нас вже є приклади тих самих жіночих підрозділів протиповітряної оборони, які обороняють на певних ділянках. Ці спроможності потрібно нарощувати і ділитися досвідом", — сказав Кривонос.

Він пояснив, що під час Другої світової війни, у 1942 році, як у Німеччині, так і в Радянському союзі чоловіків знімали з посад у підрозділах ППО та відправляли воювати на фронт, а на їх місце приходили жінки.

"Моя бабуся воювала в такому полку з 1942 по 1945 рік, і досить успішно. Тому не потрібно вигадувати велосипед, а потрібно готувати тих, хто зможе їх замінити", — наголосив Кривонос.

Нагадаємо, на початку жовтня Сергій Кривонос заявив, що навесні 2023 року тоді ще Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав поранення.

Фокус також писав, що ЗС РФ у жовтні атакували Україну рекордною кількістю "Шахедів", а також пояснював, скільки дронів збила ППО.