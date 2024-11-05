Заменят мужчин: в ВСУ уже есть женские подразделения ПВО, которые защищают фронт, — Кривонос (видео)

Генерал-майор Сергей Кривонос отметил, что практика заменять мужчин из подразделений ПВО женщинами была довольно распространена во время Второй мировой войны, как в Германии, так и в Советском союзе.

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Нужно готовить замену мужчинам, которые служат в подразделениях противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Заменить их могут женщины, ведь уже есть соответствующие примеры. Об этом в эфире "Новости.Live" заявил генерал-майор запаса Сергей Кривонос.

"Надо понять, что у нас уже есть примеры тех же женских подразделений противовоздушной обороны, которые обороняют на определенных участках. Эти способности нужно наращивать и делиться опытом", — сказал Кривонос.

Он пояснил, что во время Второй мировой войны, в 1942 году, как в Германии, так и в Советском союзе мужчин снимали с должностей в подразделениях ПВО и отправляли воевать на фронт, а на их место приходили женщины.

"Моя бабушка воевала в таком полку с 1942 по 1945 год, и достаточно успешно. Поэтому не нужно придумывать велосипед, а нужно готовить тех, кто сможет их заменить", — подчеркнул Кривонос.

Напомним, в начале октября Сергей Кривонос заявил, что весной 2023 года тогда еще Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный получил ранение.

Фокус также писал, что ВС РФ в октябре атаковали Украину рекордным количеством "Шахедов", а также объяснял, сколько дронов сбила ПВО.