Залужный был ранен после звонка из ОП: генерал ВСУ рассказал подробности (видео)

По словам Сергея Кривоноса, бывший главком ВСУ получил ранение в мае прошлого года в результате "прилета" по командному пункту на Запорожском направлении.

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Весной 2023 года тогда еще Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил ранение. Об этом в эфире на YouTube-канале бывшего нардепа и блогера Борислава Березы рассказал генерал-майор запаса Сергей Кривонос.

Кривонос отметил, что прилет по командному пункту на Запорожском направлении был сразу после звонка от чиновника Офиса президента, и командующий войсками только чудом не погиб.

"Залужный поднял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд", — заявил Кривонос.

Он отметил, что Залужного посекло осколками и спасло его от гибели только то, что помещение, которое подверглось обстрелу, было крепкое и выдержало основной удар.

Слухи о ранении Залужного

Фокус писал, что с начала мая представители российской пропаганды начали распространять слухи о ранении Валерия Залужного, тиражируя информацию, что генерал получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном. Чтобы опровергнуть заявления пропагандистов и успокоить украинцев, Валерий Залужный после продолжительного отсутствия в медийном пространстве вышел на связь.

Напомним, что 24 мая в Минобороны Украины опровергли слухи о состоянии здоровья Валерия Залужного.

Тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивал, что 24 мая президент Зеленский принимал доклад главнокомандующего ВСУ.