Залужного було поранено після дзвінка з ОП: генерал ЗСУ розповів подробиці (відео)

За словами Сергія Кривоноса, колишній головком ЗСУ дістав поранення в травні минулого року внаслідок "прильоту" по командному пункту на Запорізькому напрямку.

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Навесні 2023 року тоді ще Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав поранення. Про це в ефірі на YouTube-каналі колишнього нардепа і блогера Борислава Берези розповів генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

Кривонос зазначив, що приліт по командному пункту на Запорізькому напрямку був одразу після дзвінка від чиновника Офісу президента, і командувач військами тільки дивом не загинув.

"Залужний підняв слухавку, виявив своє місцезнаходження за радіосигналом і через півтори хвилини туди прилетів керований російський снаряд", — заявив Кривонос.

Він зазначив, що Залужного посікло осколками і врятувало його від загибелі тільки те, що приміщення, яке зазнало обстрілу, було міцне і витримало основний удар.

Чутки про поранення Залужного

Фокус писав, що з початку травня представники російської пропаганди почали поширювати чутки про поранення Валерія Залужного, тиражуючи інформацію, що генерал зазнав травми голови й осколкових поранень унаслідок російського ракетного удару по командному пункту під Херсоном. Щоб спростувати заяви пропагандистів і заспокоїти українців, Валерій Залужний після тривалої відсутності в медійному просторі вийшов на зв'язок.

Нагадаємо, що 24 травня в Міноборони України спростували чутки про стан здоров'я Валерія Залужного.

Тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підкреслював, що 24 травня президент Зеленський приймав доповідь головнокомандувача ЗСУ.