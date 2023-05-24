Був на Ставці: у РНБО спростували дезінформацію про поранення Залужного

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова, 24 травня президент Зеленський приймав доповідь головнокомандувача ЗСУ.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов викрив фейкову інформацію, поширену російськими пропагандистами, про нібито поранення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Відповідну посаду Данилов розмістив 24 травня у своєму Twitter-акаунті.

Так, секретар РНБО написав, що 24 травня 2023 року о 10:00 на Ставці президента України Володимира Зеленського відбулося засідання, на якому головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та інші члени Ставки представили свої доповіді.

Таким чином, Данилов спростував поширювані російськими пропагандистами чутки про те, що Залужного було поранено. У своєму повідомленні Данилов додав підморгуючий смайлик, вказуючи на безпідставність цих тверджень.

Фейк про поранення Залужного

Як повідомлялося 24 травня, російська пропаганда активно розповсюджує фейкові новини про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний перебуває у "критичному стані" у шпиталі, і що лікарі борються за його життя після отриманого поранення. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що вона розмовляла телефоном з головнокомандувачем напередодні, 23 травня. Вона зазначила, що, крім обговорення робочих питань, вона також змушена запитувати Залужного: "Як у вас справи?".

20 травня низка російських ЗМІ, посилаючись на заяви російського воєнного кореспондента Андрія Руденка, поширили інформацію про передбачуваний критичний стан головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який нібито перебуває в лікарні.

Як докази цього інформаційного "вкидання" Руденко стверджував, що Залужного не було помічено в громадському просторі з 8 травня. Щобільше, російський журналіст вигадав, що 8 травня Залужний отримав поранення на Дніпропетровщині під час перевірки готовності підрозділів, призначених для анонсованої контратаки з боку Збройних сил України.

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Вони не зупиняються — про що попереджає Залужний

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову сказав, що поважає начальника генштабу Збройних сил РФ генерала Валерія Герасимова, оскільки він ворог сильний, підступний та непередбачуваний.