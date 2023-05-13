"Ворога треба поважати": Залужний висловився про начальника генштабу РФ Герасимова

На думку головнокомандувача ЗСУ, Валерій Герасимов — підступний і непередбачуваний ворог, якого не можна недооцінювати.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову сказав, що поважає начальника генштабу Збройних сил РФ генерала Валерія Герасимова, оскільки він ворог сильний, підступний та непередбачуваний. На думку воєначальника, такого ворога не можна недооцінювати.

Залужний зізнався, що постійно вивчає публікації Герасимова та цікавиться його думкою як військового.

"У Росії є одна людина, один воєначальник, якого я постійно читаю, мені цікава його думка як військового", — заявив головнокомандувач.

На його думку, українським військовослужбовцям треба розуміти, що Герасимов сильний ворог, якого слід "поважати заради перемоги".

"Він сильний, він підступний, він непередбачуваний. Одним словом, це сильний ворог, якого треба поважати. Навіть поважати заради перемоги", — зазначив Залужний.

У ході бесіди Залужного попросили прокоментувати заяву президента РФ Володимира Путіна, який у лютому минулого року закликав українських вояків брати владу у свої руки. У зв'язку з цим український головнокомандувач сказав, що особисто не цікавиться ні його виступом, ні його висловлюваннями.

"Мене це не стосувалося, тому я просто не звертаю на це уваги", — відповів воєначальник.

Зазначимо, Валерій Залужний в інтерв'ю британської газети Time у вересні минулого року зізнався, що виріс на російській військовій доктрині, а Герасимова вважає найрозумнішим з людей. У своєму кабінеті український головнокомандувач досі зберігає зібрання творів російського генерала.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний порівняв війну в Україні з подіями Першої та Другої світових воєн. За його словами, масштаб нинішніх бойових дій у нашій країні, і особливо щодо кількості боєприпасів, можна порівняти зі світовими війнами у XX столітті.