ВС РФ в октябре атаковали Украину рекордным количеством "Шахедов": сколько дронов сбила ПВО

По данным Генштаба ВСУ, большинство дронов не достигли своих целей благодаря работе ПВО или средств РЭБ. Всего с начала года оккупанты запустили почти 7 тысяч ударных БПЛА. В основном они целились по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

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2023 ударные БПЛА типа Shahed и дроны неустановленного типа запустили в октябре по территории Украины российские оккупанты. Беспилотники атаковали как гражданские, так и военные объекты. Статистику обнародовал Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 1 ноября.

1185 дронов были успешно уничтожены или подавлены украинской ПВО. 738 вражеских дронов были локально потеряны, а еще 29 беспилотников покинули подконтрольное Украине воздушное пространство. То есть 1952 дрона не достигли своих целей.

Всего с начала года зафиксировано уже 6987 запусков вражеских дронов по Украине, большинство из которых были направлены на гражданские объекты и критическую инфраструктуру.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Благодаря профессионализму и мастерству военнослужащих Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней наших людей, уберечь от разрушений сотни домов украинских граждан и важных объектов государства", — заявили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 1 ноября российские оккупанты запустили 48 беспилотников. Силы ПВО сбили 31 вражеский дрон, еще 14 БПЛА были локально потеряны, а 3 улетели в направлении Беларуси.

Специалист в сфере военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов в интервью Фокусу рассказал, что означают массированные запуски "Шахедов" и к чему стоит готовиться украинцам.