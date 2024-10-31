100 дронов за ночь: что означают массированные запуски "Шахедов" и к чему готовиться Украине

Только за октябрь российские войска применили против Украины около 1600 дальнобойных БпЛА, в три раза больше, чем в предыдущие месяцы. У Сергея Бескрестнова есть несколько версий, почему дронов запускают так много.

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Россия начала применять во время обстрелов до ста "Шахедов" и других беспилотных летательных аппаратов за ночь. В интервью Фокусу украинский специалист в сфере военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Флеш") рассказал, какую опасность несут такие массированные атаки, а также об экспериментах россиян с дронами.

Согласно сводкам Воздушных сил, последние дни во время своих атак ВС РФ запускают по 60-100 "Шахедов" за ночь. По вашей информации, почему увеличилось количество запусков?

Если мы смотрим на статистику, то примерно до июля было около 500-600 запусков в месяц, количество колебалось плюс-минус 100 штук. Все коррелировалось с информацией от Российской Федерации о том, сколько они дронов производят, с данными нашей разведки. То есть, в начале 2024 года они начали производство с 500 единиц в месяц, а где-то к июню вышли на количество 600 дронов в месяц.

Когда мы даем нашу статистику, туда попадают абсолютно все типы БпЛА, которые были зафиксированы. К ним добавились так называемые "Герберы" — это младшие сестры "Шахедов", которые не несут боевой части, а созданы для того, чтобы отвлекать нашу ПВО. Вот эти БпЛА, "Герберы" начали использоваться с 1 августа — как раз вот первого числа был первый налет. Мы их не отличаем от "Шахедов", поэтому они и попадают в статистику. Сюда же относятся российские БпЛА под названием "Пародия", которые тоже летают для отвлечения внимания.

Российский беспилотник "Гербера" Фото: Twitter

Второе: есть подозрение, что были дополнительно задействованы резервы "Шахедов", которые могли произвести раньше. Еще могла прибыть из Ирана партия беспилотников, частично или наполовину собранных, потому что время от времени это происходит. К нам доходит информация, что какие-то грузовые самолеты прилетают из Ирана в Россию. Что они там везут, мы не знаем, и вполне может быть, что какое-то количество "Шахедов" взяли оттуда. Нельзя также исключать, что РФ могла нарастить производство или запустить новое предприятие, о котором мы не знаем.

Дальнейшие запуски покажут. У меня есть информация от моих коллег-военных, что по состоянию на 27 октября были запущены около 1600 "Шахедов" и других БпЛА — это довольно большое количество. Они сейчас могут использовать резервы (скрытые и не скрытые), чтобы вымотать нашу систему ПВО перед будущей атакой по энергетической инфраструктуре. Мы видим, что уже больше двух месяцев не было масштабных ракетных атак. Это не просто так — наверняка они накапливают ракеты, чтобы ударить по энергетике в то время, когда им выгодно. Россияне выматывают ресурсы нашей ПВО, понимая, что они не бесконечны.

Все видят, что количество "Шахедов" увеличилось. Если посреди года было 600 в месяц, то сейчас – 1400-1800, то есть, в три раза больше. Но мы не видим, что в три раза увеличилось поражение целей. То есть, мы бы узнали, такие случаи были бы на слуху. Да, БпЛА попадают в дома, какие-то объекты, к сожалению гибнут люди, но мы не видим тотальной катастрофы.

Это говорит о том, что ударные беспилотники дополняются аппаратами, которые отвлекают ПВО. Они не несут заряд, падают, мы их находим по полям и лесам. Поэтому не нужно паниковать и говорить, будто Россия в три раза нарастила выпуск ударных "Шахедов", и будет беда. Пока их задача – уменьшить потенциал ПВО.

БпЛА Shahed-136, упавший в Украине Фото: Национальная полиция

Могут ли в Украине научиться отличать "Шахеды" от "Гербер" и им подобных?

Они отличаются по размеру, но не особенно. То есть, не факт, что силы ПВО их смогут видеть. Они также отличаются по звуку, там стоят немного разные моторы, поэтому акустически их можно отличать. Однако с точки зрения мобильной огневой группы, особенно в темноте, особенно когда цель высвечивается прожектором, отличить сложно.

Есть один плюс. "Герберы" имеют маленький ресурс полета и сами достаточно быстро падают, когда у них заканчивается топливо. Я точно не скажу дальность полета, у нее в качестве бензобака используется полиэтиленовый пакет, то есть, нет бака, хотя и с такой емкостью "Гербера" может спокойно пролететь половину страны. У "Шахеда" ресурс 1500-2000 км, он может несколько кругов по всей Украине намотать, облететь до Западной Украины и вернуться. У "Герберы" ресурс этот меньший, но достаточный для того, чтобы мы фиксировали их по всей территории Украины — смотря откуда их запускают.

Минус в том, что мы до конца не понимаем, что летит, и к каждому объекту относимся, как к боевому "Шахеду". Естественно, противник здесь достигает каких-то своих задач, они специально на БпЛА ставят элементы, которые называются "линза Люнеберга". Визуально она выглядит как шар, с одной стороны покрытый фольгой, он по-особому делается. Этот шар способен для ППО увеличивать размер объекта — он кажется больше, чем есть на самом деле.

Линза Люнеберга Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Если РФ выматывает систему ПВО, то хватает ли Украине средств для борьбы с таким количеством "Шахедов"? Насколько сильный дефицит ресурсов может возникнуть перед ракетной атакой?

Информация о том, сколько резервов имеет система ПВО, наверное, из категории самых больших наших тайн. Мы ее не раскрываем, потому что врагу никак нельзя знать, что творится у нас боезапасом. У Украины по-прежнему есть три метода борьбы с "Шахедами": работа средств РЭБ, мобильные огневые группы, которые работают постоянно, и работа комплексов ПВО, когда тратятся ракеты.

Естественно, эти ракеты не хотелось бы тратить на "Шахеды", ведь понятно, что нас хотят вымотать. Поэтому мы пытаемся максимально работать мобильными огневыми группами и применять ПВО только в крайних случаях, когда видим в действиях дрона угрозу для городов. Для этого анализируется высота, траектория, тактика полета, и ракеты применяются уже в случаях, когда это действительно необходимо. Это комплексная методика, состоящая из трех частей.

Мобильная огневая группа ВСУ охотится на "Шахеды" Фото: Воздушные силы ВСУ

Какие эксперименты РФ проводит с "Шахедами" и чего смогли добиться?

Тактика применения "Шахедов" нашим противником за год изменилась колоссально. Сейчас БПЛА стал сложным оружием, которое программируется. Наверное, население Украины видит круги, которые наматывают "Шахеды" в небе. Они меняют высоты, меняют тактику. Сегодня "Шахеды" летят колонной или журавлиным клином, завтра они разлетаются по одному, в какой-то момент все летят на высоте 4-5 км, потом идут максимально низко на высоте 40-50 м, то есть, расходятся, меняют цели, и так далее.

Все это — большая сложная цепочка тактики применения "Шахедов", где наш враг экспериментирует, ищет уязвимости. Нам, конечно, достаточно сложно этому противостоять.

Сегодня россияне показали запуск "Залы" и "Ланцета" с катера, с воды в Черном море, я опубликовал у себя на канале видео. Есть информация, что они проводят тесты или серийный запуск "Шахедов" с морских площадок. В принципе, тут нет ничего удивительного, пусковую установку достаточно легко применять, но это позволяет им подойти ближе к нашим берегам.

Россияне показали запуск "Залы" и "Ланцета" с катера в Черном море

Плюс существует целый огромный сегмент — группа, которая работает в Алабуге, там задействованы студенты политехнического института, которые производят эксперименты на "Шахедах", в том числе они задействованы с "Герберами". То есть, они ставят на эти "Шахеды" дополнительные устройства для того, чтобы получить какие-то дополнительные плюсы.

Мы находили и видеокамеры, и модемы, которые работают в наших мобильных сетях LTE. Находим "Cтарлинки", прямые радиоканалы, которые передают картинку из Курской области, недалеко напрямую по видеоканалу. Постоянно пытаются крепить на "Шахеды" что-то, что может им помочь. Например, смотреть "выходы" нашей ПВО и фиксировать вспышки, где они находятся. Замечать укрепленные и неукрепленные объекты. Доходила информация, что у них даже были идеи на блок "Шахеда" вешать какие-то управляемые маленькие ракеты, чтобы он мог, пролетая, выполнять еще какие-то задачи.

Вот они экспериментируют с этим и прощупывают наши возможности, в том числе, что касается работы в украинских сетях мобильной связи. Наша задача — этому противостоять. Я как раз вхожу в рабочую группу, которая занимается этим вопросом. И это сложный процесс — потому что мы не можем просто так брать и отключать, кого хочешь и делать, что хочешь.

В этом смысле студентам из России дан карт-бланш. Они могут менять SIM-карты, могут ставить три SIM-карты, два модема, могут ставить карты из других стран, добавлять какие-то трекеры — и так далее. Поэтому там, где нам сложно, им зачастую легко. Но мы пытаемся бороться.

Была также информация, будто российские операторы смогут управлять "Шахедами" в реальном времени через системы спутниковой, мобильной системы или Starlink. Насколько это реально и эффективно, особенно при ударах на большом расстоянии?

Управлять они могут через Starlink, мы это понимаем. Но если с мобильными сетями мы можем что-то сделать, то со Starlink сложно бороться без помощи SpaceX. Потому что Starlink работает на территории Украины, и тяжело понять, чей это Starlink: наш или вражеский, особенно если он куплен через подставной аккаунт. Понятно, что это дорогое удовольствие — покупать Starlink для одноразовых ударных БпЛА, но для России, по-моему, деньги не являются проблемой.Если на модем LTE мы можем как-то воздействовать и держать ситуацию под контролем, то в случае со Starlink — все сложнее.

Я не буду россиянам подсказывать идеи, но есть понимание, что бы мы сделали на их месте. Тут подтягиваются разные роевые решения для взаимодействия "Шахедов" между собой. Но управлять по другим каналам достаточно сложно, скажем так, менять, например, траекторию, давать какие-то команды можно, отслеживать, например, перемещение, тоже можно, но полноценно управлять на расстоянии… Для этого нужно иметь хороший стабильный канал и сигнал, иначе никак.

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