100 дронів за ніч: що означають масовані запуски "Шахедів" і до чого готуватися Україні

Тільки за жовтень російські війська застосували проти України близько 1600 далекобійних БпЛА, утричі більше, ніж у попередні місяці. У Сергія Бескрестнова є кілька версій, чому дронів запускають так багато.

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Росія почала застосовувати під час обстрілів до ста "Шахедів" та інших безпілотних літальних апаратів за ніч. В інтерв'ю Фокусу український фахівець у сфері військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") розповів, яку небезпеку несуть такі масовані атаки, а також про експерименти росіян із дронами.

Згідно зі зведеннями Повітряних сил, останніми днями під час своїх атак ЗС РФ запускають по 60-100 "Шахедів" за ніч. За вашою інформацією, чому збільшилася кількість запусків?

Якщо ми дивимося на статистику, то приблизно до липня було близько 500-600 запусків на місяць, кількість коливалася плюс-мінус 100 штук. Усе корелювалося з інформацією від Російської Федерації про те, скільки вони дронів виробляють, з даними нашої розвідки. Тобто, на початку 2024 року вони почали виробництво з 500 одиниць на місяць, а десь до червня вийшли на кількість 600 дронів на місяць.

Коли ми даємо нашу статистику, туди потрапляють абсолютно всі типи БпЛА, які були зафіксовані. До них додалися так звані "Гербери" — це молодші сестри "Шахедів", які не несуть бойової частини, а створені для того, щоб відволікати нашу ППО. Ось ці БпЛА, "Гербери" почали використовуватися з 1 серпня — якраз ось першого числа був перший наліт. Ми їх не відрізняємо від "Шахедів", тому вони й потрапляють до статистики. Сюди ж належать російські БпЛА під назвою "Пародія", які теж літають для відволікання уваги.

Російський безпілотник "Гербера" Фото: Twitter

Друге: є підозра, що були додатково залучені резерви "Шахедів", які могли виробити раніше. Ще могла прибути з Ірану партія безпілотників, частково або наполовину зібраних, тому що час від часу це відбувається. До нас доходить інформація, що якісь вантажні літаки прилітають з Ірану в Росію. Що вони там везуть, ми не знаємо, і цілком може бути, що якусь кількість "Шахедів" взяли звідти. Не можна також виключати, що РФ могла наростити виробництво або запустити нове підприємство, про яке ми не знаємо.

Подальші запуски покажуть. У мене є інформація від моїх колег-військових, що станом на 27 жовтня було запущено близько 1600 "Шахедів" та інших БпЛА — це досить велика кількість. Вони зараз можуть використовувати резерви (приховані і не приховані), щоб вимотати нашу систему ППО перед майбутньою атакою по енергетичній інфраструктурі. Ми бачимо, що вже понад два місяці не було масштабних ракетних атак. Це не просто так — напевно вони накопичують ракети, щоб вдарити по енергетиці в той час, коли їм вигідно. Росіяни вимотують ресурси нашої ППО, розуміючи, що вони не нескінченні.

Усі бачать, що кількість "Шахедів" збільшилася. Якщо посеред року було 600 на місяць, то зараз — 1400-1800, тобто втричі більше. Але ми не бачимо, що втричі збільшилося ураження цілей. Тобто, ми б дізналися, такі випадки були б на слуху. Так, БпЛА потрапляють у будинки, якісь об'єкти, на жаль, гинуть люди, але ми не бачимо тотальної катастрофи.

Це говорить про те, що ударні безпілотники доповнюються апаратами, які відволікають ППО. Вони не несуть заряду, падають, ми їх знаходимо по полях і лісах. Тому не потрібно панікувати і говорити, ніби Росія втричі наростила випуск ударних "Шахедів", і буде біда. Поки що їхнє завдання — зменшити потенціал ППО.

БпЛА Shahed-136, що впав в Україні Фото: Національна поліція

Чи можуть в Україні навчитися відрізняти "Шахеди" від "Гербер" і їм подібних?

Вони відрізняються за розміром, але не особливо. Тобто, не факт, що сили ППО їх зможуть бачити. Вони також відрізняються за звуком, там стоять трохи різні мотори, тому акустично їх можна відрізняти. Однак з погляду мобільної вогневої групи, особливо в темряві, особливо коли ціль висвічується прожектором, відрізнити складно.

Є один плюс. "Гербери" мають маленький ресурс польоту і самі досить швидко падають, коли в них закінчується паливо. Я точно не скажу дальність польоту, у неї як бензобак використовується поліетиленовий пакет, тобто, немає бака, хоча і з такою місткістю "Гербера" може спокійно пролетіти половину країни. У "Шахеда" ресурс 1500-2000 км, він може кілька кіл всією Україною намотати, облетіти до Західної України і повернутися. У "Гербери" ресурс цей менший, але достатній для того, щоб ми фіксували їх по всій території України — дивлячись звідки їх запускають.

Мінус у тому, що ми до кінця не розуміємо, що летить, і до кожного об'єкта ставимося, як до бойового "Шахеда". Природно, противник тут досягає якихось своїх завдань, вони спеціально на БпЛА ставлять елементи, які називаються "лінза Люнеберга". Візуально вона має вигляд кулі, з одного боку покритої фольгою, вона по-особливому робиться. Ця куля здатна для ППО збільшувати розмір об'єкта — він здається більшим, ніж є насправді.

Лінза Люнеберга Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Якщо РФ вимотує систему ППО, то чи вистачає Україні коштів для боротьби з такою кількістю "Шахедів"? Наскільки сильний дефіцит ресурсів може виникнути перед ракетною атакою?

Інформація про те, скільки резервів має система ППО, напевно, з категорії найбільших наших таємниць. Ми її не розкриваємо, тому що ворогові ніяк не можна знати, що діється в нас з боєзапасом. В України, як і раніше, є три методи боротьби з "Шахедами": робота засобів РЕБ, мобільні вогневі групи, які працюють постійно, і робота комплексів ППО, коли витрачаються ракети.

Природно, ці ракети не хотілося б витрачати на "Шахеди", адже зрозуміло, що нас хочуть вимотати. Тому ми намагаємося максимально працювати мобільними вогневими групами і застосовувати ППО тільки в крайніх випадках, коли бачимо в діях дрона загрозу для міст. Для цього аналізується висота, траєкторія, тактика польоту, і ракети застосовуються вже у випадках, коли це справді необхідно. Це комплексна методика, що складається з трьох частин.

Мобільна вогнева група ЗСУ полює на "Шахеди" Фото: Повітряні сили ЗСУ

Які експерименти РФ проводить із "Шахедами" і чого змогли домогтися?

Тактика застосування "Шахедів" нашим противником за рік змінилася колосально. Зараз БПЛА став складною зброєю, яка програмується. Напевно, населення України бачить кола, які намотують "Шахеди" в небі. Вони змінюють висоти, змінюють тактику. Сьогодні "Шахеди" летять колоною або журавлиним клином, завтра вони розлітаються по одному, у якийсь момент усі летять на висоті 4-5 км, потім ідуть максимально низько, на висоті 40-50 м, тобто, розходяться, міняють цілі і так далі.

Усе це — великий складний ланцюжок тактики застосування "Шахедів", де наш ворог експериментує, шукає вразливості. Нам, звичайно, досить складно цьому протистояти.

Сьогодні росіяни показали запуск "Зали" і "Ланцета" з катера, з води в Чорному морі, я опублікував у себе на каналі відео. Є інформація, що вони проводять тести або серійний запуск "Шахедів" з морських майданчиків. У принципі, тут немає нічого дивного, пускову установку досить легко застосовувати, але це дозволяє їм підійти ближче до наших берегів.

Росіяни показали запуск "Зали" і "Ланцета" з катера в Чорному морі

Плюс існує цілий величезний сегмент — група, яка працює в Алабузі, там залучені студенти політехнічного інституту, які проводять експерименти на "Шахедах", зокрема вони задіяні з "Герберами". Тобто, вони ставлять на ці "Шахеди" додаткові пристрої для того, щоб отримати якісь додаткові плюси.

Ми знаходили і відеокамери, і модеми, які працюють у наших мобільних мережах LTE. Знаходимо "Старлінки", прямі радіоканали, які передають картинку з Курської області, недалеко безпосередньо по відеоканалу. Постійно намагаються кріпити на "Шахеди" щось, що може їм допомогти. Наприклад, дивитися "виходи" нашої ППО і фіксувати спалахи, де вони знаходяться. Помічати укріплені та неукріплені об'єкти. Доходила інформація, що в них навіть були ідеї на блок "Шахеда" вішати якісь керовані маленькі ракети, щоб він міг, пролітаючи, виконувати ще якісь завдання.

Ось вони експериментують із цим і промацують наші можливості, зокрема, що стосується роботи в українських мережах мобільного зв'язку. Наше завдання — цьому протистояти. Я якраз входжу в робочу групу, яка займається цим питанням. І це складний процес, тому що ми не можемо просто так брати і відключати, кого хочеш і робити, що хочеш.

У цьому сенсі студентам із Росії надано карт-бланш. Вони можуть змінювати SIM-карти, можуть ставити три SIM-карти, два модеми, можуть ставити карти з інших країн, додавати якісь трекери — і так далі. Тому там, де нам складно, їм часто легко. Але ми намагаємося боротися.

Була також інформація, начебто російські оператори зможуть керувати "Шахедами" в реальному часі через системи супутникової, мобільної системи або Starlink. Наскільки це реально й ефективно, особливо при ударах на великій відстані?

Управляти вони можуть через Starlink, ми це розуміємо. Але якщо з мобільними мережами ми можемо щось зробити, то зі Starlink складно боротися без допомоги SpaceX. Тому що Starlink працює на території України, і важко зрозуміти, чий це Starlink: наш чи ворожий, особливо якщо його куплено через підставний акаунт. Зрозуміло, що це дороге задоволення — купувати Starlink для одноразових ударних БпЛА, але для Росії, по-моєму, гроші не є проблемою. Якщо на модем LTE ми можемо якось впливати і тримати ситуацію під контролем, то у випадку зі Starlink — все складніше.

Я не буду росіянам підказувати ідеї, але є розуміння, що б ми зробили на їхньому місці. Тут підтягуються різні ройові рішення для взаємодії "Шахедів" між собою. Але керувати іншими каналами досить складно, скажімо так, змінювати, наприклад, траєкторію, давати якісь команди можна, відстежувати, наприклад, переміщення, теж можна, але повноцінно керувати на відстані... Для цього потрібно мати хороший стабільний канал і сигнал, інакше ніяк.

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