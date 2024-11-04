ВСУ нанесли подтвержденный удар по войскам КНДР под Курском: подробности

Чтобы выбить подразделения ВСУ из Курской области, Кремль привлек северокорейских солдат, которые уже успели попасть под обстрел, сообщили в ЦПД СНБО. Кроме того, на позиции украинцев сбрасывают до 50 КАБов в сутки.

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Украинские войска нанесли удар по солдатам КНДР в Курской области. Тем временем Генштаб ВСУ отчитался об усилении авиаударов и количества авиабомб, которыми ВС РФ забрасывают собственную территорию. На карте боевых действий обозначены сразу три участка на территории России, которые контролируют украинцы. О событиях под Курском глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), лейтенант Андрей Коваленко рассказал в Telegram-канале.

Сообщение Коваленко об инциденте в Курской области РФ появилось в сети в 8 час. 4 ноября. Лейтенант написал, что северокорейские военные впервые попали под обстрел ВСУ на данном участке фронта. Других деталей, например, о местности, где это произошло, или о количестве обезвреженных единиц врага, начальник ЦПД не сообщал.

Войска КНДР и бои в Курской области — информация ЦПД СНБО 4 ноября Фото: Скриншот

Прорыв в Курской области — ситуация 4 ноября

Детали об информации в Курской области можно узнать из отчета Генштаба ВСУ, опубликованном в 8 ч. 4 ноября. В отчете не говорится о возможном ударе по войскам КНДР. Зато украинское командование доложило, что подразделения РФ совершили 13 штурмов, чтобы вытеснить украинцев с российской территории (для сравнения — такое же количество атак под Великой Новоселкой). Кроме того, россияне нанесли 31 удар и запустили 40 управляемых авиабомб, говорится в докладе Генштаба. Из предыдущих сообщений командования следует, что РФ без проблем и ограничений обстреливает КАБами собственную территорию: 1 ноября было 33 бомбы, 31 октября — 20, 29 октября — 54.

На карте боевых действий проекта DeepState видим три плацдарма, которые четвертый месяц удерживает Украина в Курской области: возле Теткино (11,35 кв. км), возле Веселого (21,34 кв. км, ситуация неопределенная), вокруг Суджи (611,92 кв. км). На карте портала "Радио Свобода" обозначены эти же регионы, но несколько в другой конфигурации.

Войска КНДР и бои в Курской области — конфигурация фронта DeepState 4 ноября Фото: DeepState Войска КНДР и бои в Курской области — конфигурация фронта "Радио Свобода" 4 ноября Фото: Радио Свобода

Отметим, испанское издание El Pais 29 октября писало о возможном ударе ВСУ по убежищу войск КНДР в Курской области. Журналисты при этом ссылались на анонимного бойца ГПСУ, но никаких видео- или фотодоказательств не предоставляли. Кроме того, в статье сообщили о прибытии 5 тыс. северокорейских солдат на фронт: они выехали из Владивостока и проехали 6,5 тыс. км в гражданских грузовиках.

Тем временем в РФ из Северной Кореи прибыло около 10 тыс. человек, среди них есть подростки и 20-летние, и возможен рост контингента, заявили представители разведки Южной Кореи.

Напоминаем, 1 ноября российское издание "Агентство" рассказало о поведении ВС РФ в Курской области, из-за которого граждане писали жалобу президенту Владимиру Путину.