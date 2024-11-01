Писали Путину, но не помогло: российские военные в Курской области разграбили дома местных жителей

Примечательно, однако на мародерство жалуются в поселке Коренево, где не было ВСУ, но остановились солдаты российской армии.

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Российские военные, брошенные на защиту Курской области от бойцов ВСУ, продолжают заниматься мародерством. Об этом рассказали журналистам местные жители из поселка Коренево. Конкретно до этого поселка, который находится за 120 км от Курска и в 40 км от Суджи, украинские войска не дошли, зато там устроили опорный пункт российские военные. Об этом пишет "Агентство".

Разграбленный магазин в Коренево

Первые жалобы на мародерство российских военных стали появляться еще два месяца назад. В начале сентября они даже написали коллективное письмо Владимиру Путину и в Минобороны РФ с просьбой остановить действия военных ВС РФ, но письмо, по их словам, было проигнорировано и осталось без ответа. Зато выступил губернатор региона Алексей Смирнов, который заявил, что порядок поддерживает военная полиция, кореневцам передают "гуманитарную помощь от Народного фронта", а сведения о мародерах проверяют, но "чаще всего это оказывается информационным вбросом со стороны спецслужб противника".

Поселок Коренево на карте Фото: Скриншот

Региональные власти не реагируют на жалобы, сообщила жительница соседнего с Кореневом села. "Они говорят: "режим контртеррористической операции, военные имеют право. Имеют право жить, но не устраивать хаос. Глава района не делает абсолютно ничего. Он говорит, что военная полиция работает. Но ей не до того, чтобы следить за теми, кто мародерит", — рассказывает женщина.

Она пожаловалась, что в ее доме живут российские солдаты, и части вещей она уже найти не смогла. Ее соседка, которая периодически ездит проверять сохранность имущества, увидела, что дом, который был нетронут еще два дня назад, был перевернут "вверх дном".

Некоторые жители района, несмотря на обстрелы, начали возвращаться в свои дома, чтобы сохранить имущество, сказал другой местный житель, подписавший обращение. Он заявил, что из дома у него украли ноутбуки и телевизоры, а из гаража — инструменты: фрезерные и ручные дрели, болгарки. По словам мужчины, его гараж взламывали как минимум дважды в течение месяца: "Не у одного меня, на улице у нас у всех такая беда. У кого телевизоры унесли, у кого что".

Власти не реагируют на жалобы, а силовики не возбуждают уголовных дел о мародерстве, резюмировал он.

При этом в соцсетях стали появляться видео из разграбленных зданий в поселке. На одной из записей видно перевернутое вверх дном помещение заправки в Кореневе. В другом ролике снята пострадавшая от мародеров квартира. Автор еще одного видео показал дом на улице Школьной и сообщил, что "все квартиры взломаны, все вынесено". Также в поселке разграбили магазин автозапчастей.

Разграбленные квартиры в Коренево

Напомним, в августе в соцсетях появилось видео того, как "кадыровцы" грабят салон сотовой связи "Мегафон" в поселке Глушково в Курской области. Видео с камер видеонаблюдения появилось в местных Telegram-каналах. На кадрах от 17 августа мужчины в военной форме, предположительно, из чеченского батальона "Ахмат", проникают в магазин через окно и ломают дверь, а потом уносят всю технику.