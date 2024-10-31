Украина в Курской области получила преимущество, которого прежде в войне не было, — СМИ

По словам военного эксперта Уильяма Альберка из Центра Стимсона, Россия пока берет легкие территории, но с остальной частью украинского выступа в Курской области будет сложнее.

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Украинские войска, сражающиеся на российской земле, получили преимущество, которого в ходе полномасштабного вторжения прежде никогда не было. Об этом пишет The Business Insider.

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Майкл Бонерт, эксперт по военным действиям корпорации RAND, отметил, что преимущество Украины в Курске заключается в том, что "им не нужно защищать ни один из этих городов", потому что они российские.

"Вы просто сражаетесь там, где это выгодно, и отступаете, когда это невыгодно. И это действительно эффективный способ ведения боя", — сказал он.

Он добавил, что в Курске ВСУ могут просто "воспользоваться преимуществами местности, сражаться максимально эффективно и в конечном итоге уйти", если им понадобится защитить свои силы, технику или преследовать какую-то другую цель. Сделать это смогут без последствий, чего не происходит в Украине.

Он добавил, что в Курске ВСУ могут сражаться и защищаться с самых выгодных позиций, чтобы иметь возможность возводить укрепления.

"Если вас превосходят численностью, просто отступайте к следующему", — отметил он.

Уильям Альберк, эксперт по военным действиям в Центре Стимсона, сказал, что Россия пока что берет легкие территории, но с остальной частью украинского выступа в Курской области будет сложнее.

Он считает, что Украине очень легко отступать с боями и уступать территорию, "которую они никогда не могли бы удерживать законно".

За возвращение территорий в Курской области РФ придется заплатить высокую цену.

"Это огромное оперативное преимущество для командира, когда не нужно проводить никаких линий на песке", — сказал Уильям Альберк.

По его словам, при выборе места для обороны в Украине ВСУ "смотрели не только на местность".

"Они смотрели не только на обороняемые позиции, но и на символику различных деревень, где находятся украинские граждане, где есть глубокие, глубокие корни украинской истории. Степень деморализации от потери украинского села совершенно другая, чем когда приходится оставлять российское село, о котором украинцы не беспокоятся совершенно", — сказал Альберк.

Напомним, что Силы обороны остановили продвижение российских войск под Купянском.

Также сообщалось, что после захвата Селидово российские войска давят на Покровском направлении.