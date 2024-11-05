Несподівані уроки війни в Україні: з'явилася нова версія Bradley, яких бояться ЗС РФ (фото)

Представники компанії кажуть, що модернізують Bradley за допомогою військової підтримки, яку надають українцям. За їхніми словами, деякі з уроків, отриманих на полі бою в Україні, були несподіваними.

Related video

Компанія BAE Systems спільно з американською армією працює над оновленою версією Bradley A4. Bradley M2A4E1 стане найдосконалішою версією, яка забезпечить найвищий рівень виживання. Серед іншого з'явиться активна система захисту, покращений приціл і система кондиціонування повітря. Про це повідомляється на сайті BAE Systems.

Важливо

За допомогою Abrams і Bradley: ЗСУ ведуть марні бої на Курщині замість Донбасу, — Forbes

Основні роботи з модернізації Bradley тривають у місті Йорк, штат Пенсільванія. В опублікованому ролику повідомляється, що деякі з уроків, отриманих на полі бою, виявилися несподіваними. Опублікований відеоряд містить добірку кадрів, зроблених на передовій в Україні.

"Bradley домінує на полі бою в Україні", — повідомляється в публікації. В інтерв'ю один із бійців ЗСУ каже, що росіяни бояться американської бойової машини.

M2A4E1 Bradley

"Коли ми слухаємо їхнє радіо, і вони чують, що Bradley наближається, вони починають тікати", — сказав неназваний військовослужбовець, додавши, що ця техніка стала геймренджером на передовій.

У ролику також представлено заголовки новин, у яких зазначається, що Bradley рятують життя українських захисників завдяки високому рівню захисту, мобільності та вогневій потужності.

"Ми не замінюємо старі версії старими, але новими. Ми модернізуємося за допомогою військової підтримки, яку надаємо українцям", — зазначила представниця компанії на відео.

Оновлений M2A4E1 Bradley: деталі

Модель M2A4E1 Bradley вирізняється низкою технологічних нововведень, що значно підвищують виживаність, захист і бойові можливості машини.

Модель M2A4E1 Bradley

Основна інновація M2A4E1 — система активного захисту Iron Fist Light Decoupled (IF-LD) компанії Elbit Systems, призначена для перехоплення і нейтралізації протитанкових ракет і снарядів.

Ще одне вдосконалення — IBAS Block 2.8. Система дає змогу стрільцю знаходити та вражати цілі вдень і в нічний час, навіть в умовах поганої видимості. Ця опція значно підвищує ефективність на полі бою, особливо в умовах асиметричної війни, коли потрібна швидка і точна відповідь.

Додалися також удосконалення для посилення захисту від кіберзагроз.

Скільки коштує модернізований Bradley

Минулого року компанія-виробник повідомляла, що модернізація для американської армії до версії M2A4 обійдеться у 288 млн доларів.

Нагадаємо, що Китай представив нову 35-мм систему ППО SWS2, яка позиціонується як альтернатива російському "Панциру".

Також повідомлялося, що ЗСУ просунулися на Курахівському напрямку і ведуть полювання за російськими військовими.