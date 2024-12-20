Бійці ЗСУ, перебуваючи в оточенні, кілька годин відстрілювалися в підбитому Bradley (відео)

Бій стався на Покровському напрямку. Екіпаж Bradley отримав завдання ліквідувати росіян, які засіли в кількох будинках і влаштували там пункт управління.

Related video

Бійці 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" на Покровському напрямку потрапили в оточення. Їх підбили в БМП Bradley. Бійцям довелося відбивати атаки з трьох боків. Про цей бій розповів навідник Bradley 425-ї ОШБ "Скала" з позивним "Теплий".

23-річний боєць "Теплий" родом із Кривого Рогу, раніше він працював на місцевому заводі, а у 2023-му підписав контракт із військом. Він – навідник на БМП і має на своєму рахунку десятки бойових виходів.

Бій, про який розповідає військовий, стався на Покровському напрямку під час боїв за Новогродівську шахту. Його екіпаж отримав завдання ліквідувати росіян, які засіли в кількох будинках і влаштували там пункт управління.

"Шахту об'їхали і заїхали вглиб, треба було по кількох будинках завдати ударів, навалити нормально, щоб прикрити пацанів, коли вони виходили. Ми втратили орієнтир і до того ж зник зв'язок. Ми почали кататися туди-сюди. Хлопці висадилися, та як тільки ми почали відкатуватися, прилетіло з РПГ у приціл — і в мене видимість зникла зовсім", — розповідає "Теплий".

Bradley в оточенні росіян

Росіяни в той же час виклали відео, де по БМП влучає "Ланцет" та FPV-дрон, але техніка витримала. "Теплий" з екіпажем продовжили виконувати бойове завдання.

Через пошкодження Bradley "Теплого" застрягло, його приїхала визволяти інша "коробочка", але в цей час по них почала працювати ворожа артилерія та скиди з дронів. Попри це екіпаж не залишав машину, вів бій та продовжував працювати з гармати, прикриваючи штурмовиків.

"Вони були спереду, справа, зліва вони постійно лізли. Башта постійно крутилася. Я відстрілювався, щоб вони не підійшли. Так тривало 3 години", — розповів військовий.

Бійцям-штурмовикам вдалося захопити потрібні будівлі і там закріпитися. БМП до ранку намагався виїхати, але йому не вдалося. По техніці знову росіяни працювали з дронів.

"Крайній удар був "кумулятивом", імовірно. Все всередині почало горіти, ми почали гасити вогнегасником. Далі почали горіти боки, де в нас снаряди. Я кажу водієві, що треба тікати, бо зараз все здетонує. Двері відчинили — і по маршруту, яким ми приїхали, так і вийшли", — розповів "Теплий".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що БМП Bradley формують стратегію ЗСУ проти бронетехніки РФ. Універсальність бронемашини дозволяє однаково ефективно діяти українським бійцям як у міських умовах, так і на відкритій місцевості.

Раніше компанія BAE Systems спільно з армійцями працює над оновленою версією Bradley A4. Модернізація покликана значно підвищити виживаність, захист і бойові можливості машини.