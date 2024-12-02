Основа наземного бою: як БМП Bradley формують стратегію ЗСУ проти бронетехніки РФ

Універсальність бронемашини дозволяє однаково ефективно діяти українським бійцям як у міських умовах, так і на відкритій місцевості. А її вогнева міць і захисні можливості дають змогу боротися навіть із танками противника.

Американські бойові машини піхоти M2A2 Bradley, надані Україні, стали найважливішим компонентом у стратегії ЗСУ з протистояння російській армії, забезпечуючи вогневу міць, захист і маневреність на полі бою. Ці машини не тільки посилили можливості українських військ, а й стали важливим фактором, що змінив баланс сил на полі бою. Про те, яку роль відіграють американські БМП у сухопутних операціях Сил оборони розповіли оглядачі Army Recognition у своєму матеріалі від 2 грудня.

Розроблений у 1980-х роках для армії США, M2A2 Bradley вважається однією з найбільш універсальних бойових машин у світі. Вона оснащена 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster, ракетною системою TOW для боротьби з бронетехнікою і композитною бронею, що захищає екіпаж і десант від стрілецької зброї та осколків.

Її універсальність дає змогу однаково ефективно діяти як у міських умовах, так і на відкритій місцевості. Аналітики зазначають, що з початку постачань M2A2 Bradley зіграли ключову роль в успішних операціях України. Завдяки цій машині вдалося мінімізувати втрати в лавах Сил оборони та значно посилити вогневу підтримку піхоти.

Застосування в боях

Американські машини особливо проявили себе в контратаках на Херсонському напрямку. Українські підрозділи, використовуючи Bradley, знищили кілька російських танків Т-72B3M і БМП-3, що дало змогу піхоті прорвати оборону противника з мінімальними втратами.

На Донбасі Bradley витримував влучання протитанкових керованих ракет, випущених російськими військами, зберігаючи цілісність корпусу і захищаючи екіпаж. В одному з випадків броня машини витримала удар російського танка Т-80БВМ. Попри пошкодження, екіпаж залишився неушкодженим і продовжив виконання завдання.

Крім того, M2A2 Bradley активно використовувалися в наступальних операціях. На маріупольському напрямку машини захищали піхотні підрозділи, а також служили платформою для висадки солдатів у міській забудові. Висока мобільність і захист дозволили швидко адаптуватися до мінливих умов бою.

Ударна міць і координація

Однією з головних переваг Bradley є її вогнева міць. Ракетна система TOW, здатна уражати цілі на відстані до 3 750 метрів, стала важливим інструментом для боротьби з російськими танками. Українські війська використовували її для знищення бронетехніки ще до того, як вона могла завдати значної шкоди.

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Машини також інтегрувалися в загальну систему ведення бою. У Донбасі Bradley використовували в координації з ракетними системами HIMARS і артилерією, забезпечуючи прикриття піхоти під час зачистки укріплень. Комплексний підхід посилив ефективність операцій і дав змогу українським військам вести бій більш організовано.

Таким чином за час експлуатації M2A2 Bradley зарекомендували себе як надійна та універсальна техніка, яка надає піхоті перевагу на полі бою. Крім того, українські командири наголошують, що ці машини не лише забезпечують захист, а й підвищують впевненість солдатів у бою.

Нагадаємо, компанія BAE Systems спільно з армійцями працює над оновленою версією Bradley A4. Модернізація покликана значно підвищити виживаність, захист і бойові можливості машини.