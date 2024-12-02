Основа наземного боя: как БМП Bradley формируют стратегию ВСУ против бронетехники РФ

Универсальность бронемашины позволяет одинаково эффективно действовать украинским бойцам как в городских условиях, так и на открытой местности. А ее огневая мощь и защитные возможности позволяют бороться даже с танками противника.

Американские боевые машины пехоты M2A2 Bradley, предоставленные Украине, стали важнейшим компонентом в стратегии ВСУ по противостоянию российской армии, обеспечивая огневую мощь, защиту и маневренность на поле боя. Эти машины не только усилили возможности украинских войск, но и стали важным фактором, изменившим баланс сил на поле боя. О том какую роль играют американские БМП в сухопутных операциях Сил обороны рассказали обозреватели Army Recognition в своем материале от 2 декабря.

Разработанный в 1980-х годах для армии США, M2A2 Bradley считается одной из самых универсальных боевых машин в мире. Она оснащена 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster, ракетной системой TOW для борьбы с бронетехникой и композитной броней, которая защищает экипаж и десант от стрелкового оружия и осколков.

Ее универсальность позволяет одинаково эффективно действовать как в городских условиях, так и на открытой местности. Аналитики отмечают, что с начала поставок M2A2 Bradley сыграли ключевую роль в успешных операциях Украины. Благодаря этой машине удалось минимизировать потери в рядах Сил обороны и значительно усилить огневую поддержку пехоты.

Применение в боях

Американские машины особенно проявили себя в контратаках на Херсонском направлении. Украинские подразделения, используя Bradley, уничтожили несколько российских танков Т-72B3M и БМП-3, что позволило пехоте прорвать оборону противника с минимальными потерями.

На Донбассе Bradley выдерживал попадание противотанковых управляемых ракет, выпущенных российскими войсками, сохраняя целостность корпуса и защищая экипаж. В одном из случаев броня машины выдержала удар российского танка Т-80БВМ. Несмотря на повреждения, экипаж остался невредимым и продолжил выполнение задачи.

Кроме того, M2A2 Bradley активно использовались в наступательных операциях. На мариупольском направлении машины защищали пехотные подразделения, а также служили платформой для высадки солдат в городской застройке. Высокая мобильность и защита позволили быстро адаптироваться к меняющимся условиям боя.

Ударная мощь и координация

Одним из главных преимуществ Bradley является ее огневая мощь. Ракетная система TOW, способная поражать цели на расстоянии до 3 750 метров, стала важным инструментом для борьбы с российскими танками. Украинские войска использовали ее для уничтожения бронетехники еще до того, как она могла нанести значительный урон.

Важно

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Машины также интегрировались в общую систему ведения боя. В Донбассе Bradley использовались в координации с ракетными системами HIMARS и артиллерией, обеспечивая прикрытие пехоты при зачистке укреплений. Комплексный подход усилил эффективность операций и позволил украинским войскам вести бой более организованно.

Таким образом за время эксплуатации M2A2 Bradley зарекомендовали себя как надежная и универсальная техника, которая предоставляет пехоте преимущество на поле боя. Кроме того, украинские командиры подчеркивают, что эти машины не только обеспечивают защиту, но и повышают уверенность солдат в бою.

Напомним, компания BAE Systems совместно с армейцами работает над обновленной версией Bradley A4. Модернизация призвана значительно повысить выживаемость, защиту и боевые возможности машины.