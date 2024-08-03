Экипаж БПМ "Bradley" выжил после прямого удара из российского ПТРК "Корнет" (видео)

На кадрах с российского дрона видно, как после попадания ракеты экипаж боевой машины самостоятельно покидает БМП.

Related video

Экипаж, который находился в боевой машине пехоты "Брэдли", выжил после прямого попадания в БМП противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Соответствующее видео обнародовал "УНИАН".

Сами видео снято с российского дрона, который следил за "Брэдли" и, вероятно, корректировал огонь по БМП.

На кадрах видно, что "Брэдли" едет по дороге возле лесополосы и осуществляет выстрелы впереди себя. Через несколько секунд в лоб "Брэдли" прилетает ракета из ПТРК "Корнет".

На видео также можно увидеть взрывную волну, огонь, который охватывает машину и густой дым.

В то же время экипаж БМП не пострадал, ведь российский дрон снял то, как с "Брэдли" высаживается пехота — они остались живы и самостоятельно покинули боевую машину.

Напомним, 23 июня пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады сообщила, что украинская БМП M2 Bradley ODS SA выдержала удар российского FPV-дрона. Машина продолжила движение.

2 августа соучредитель немецкой компании HIGHCAT Ян Хартманн сообщил, что в Украине испытают новый немецкий дрон HCX.