Экипаж даже не почувствовал: БМП Bradley выдержала удар российского FPV-дрона (видео)

Дополнительно украинская БМП была защищена динамической защитой BRAT, что могло помочь выдержать удар дрона.

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Украинская БМП M2 Bradley ODS SA выдержала удар российского FPV-дрона. Машина продолжила движение. Об этом сообщает пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады в телеграм-канале.

Военные опубликовали видео, как украинская боевая машина пехоты M2 Bradley отрабатывает по российской пехоте. На обратном пути в машину оккупанты запустили FPV-дрон.

"Как вы могли понять — экипаж даже этого не почувствовал и продолжил движение", — сообщили в 47-й ОМБр.

FPV поразил БМП Bradley в лобовую проекцию, однако машина даже не остановилась и продолжила движение. Дополнительного боевая машина имеет динамическую защиту BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles). Также в публикации ссылаются на Forbes, в котором заявляют, что Bradley в версии ODS SA не используют в армии США. Поэтому тысячи машин стоят на армейском хранении.

Украинские военные постоянно пытаются демонстрировать видео боевой работы экипажей в лучшем качестве, потому что важно показывать эффективность использования иностранной техники. Видео позволяет показывать это наглядно. Благодаря американским БМП военным удается уничтожать значительно больше техники врага, которая имеет более старую и менее защищенную бронетехнику. В частности, за два года полномасштабной войны ВС РФ ежемесячно теряли 150 БТР и БМП. В мае 2024 года цифра выросла до 288 единиц. Речь идет только о подтвержденных потерях.

Напомним, 14 июня СМИ писали, что бойцы ВСУ выжимают все из БМП M2 Bradley и применяют их нестандартно.

13 июня инструктор ВСУ рассказал, почему оккупанты всегда "охотятся" на БМП Bradley.