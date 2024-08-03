Екіпаж БПМ "Bradley" вижив після прямого удару з російського ПТРК "Корнет" (відео)

На кадрах з російського дрона видно, як після влучання ракети екіпаж бойової машини самостійно покидає БМП.

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Екіпаж, який перебував у бойовій машині піхоти "Бредлі", вижив після прямого влучання у БМП протитанкового ракетного комплексу "Корнет". Відповідне відео оприлюднив "УНІАН".

Самі відео зняте з російського дрона, який стежив за "Бредлі" та, ймовірно, коригував вогонь по БМП.

На кадрах видно, що "Бредлі" їде дорогою біля лісосмуги та здійснює постріли поперед себе. Через кілька секунд в лоб "Бредлі" прилітає ракета з ПТРК "Корнет".

На відео також можна побачити вибухову хвилю, вогонь, який охоплює машину та густий дим.

Водночас екіпаж БМП не постраждав, адже російський дрон зняв те, як з "Бредлі" висаджується піхота — вони залишились живими та самостійно покинули бойову машину.

Нагадаємо, 23 червня пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади повідомила, що українська БМП M2 Bradley ODS SA витримала удар російського FPV-дрона. Машина продовжила рух.

2 серпня співзасновник німецької компанії HIGHCAT Ян Хартманн повідомив, що в Україні випробують новий німецький дрон HCX.