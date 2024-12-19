Хвиля на десятки кілометрів: у Мурманську прогриміли вибухи біля бази Північного флоту (відео)

Імовірно, вибухи в ніч на 19 грудня пролунали на одному з військових об'єктів у Сєвєроморську, де стоїть військовий флот, і є два секретні аеродроми.

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Жителі російського міста Мурманськ повідомили про два потужні вибухи. Зазначається, що вибухи могли статися в містечку Сєвєроморськ, що розташоване за 12 км, де розташована головна військово-морська база Північного флоту Росії, а також два військові аеродроми. Про це пише російське видання "Агентство. Новости".

Вибух у Мурманську

У місцевих пабліках повідомляють, що хвилі від вибухів відчули на відстані кількох десятків кілометрів. Один із вибухів потрапив на відео. Судячи з кадрів, НП могла статися на одному з численних військових об'єктів саме в районі Сєвєроморська.

Судячи з повідомлень у соцмережах, вибухи було зафіксовано в районі 17:30. Мешканці Сєвєроморська, Мурманська і розташованого між ними міста Сафоново написали, що відчули вибухові хвилі.

"Я хвилю на Інженерній (вулиця в центрі Сєвєроморська — ред.) відчула після другого хлопка", — написала одна з мешканок центру Сєвєроморська.

"На вулиці Зої Космодем'янської двічі будинок хитнуло", — повідомила мешканка південної околиці Мурманська (майже 20 км від Сєвєроморська).

Деякі жителі в коментарях припустили, що вибухи могли бути пов'язані з вибуховими роботами, анонсованими на вечір середи адміністрацією ЗАТО Олександрівськ на одному з кар'єрів. Однак їх напередодні офіційно було скасовано.

За кілька годин після повідомлень про вибухи в місцевих пабліках у соцмережах з'явився запис із камери відеоспостереження під'їзду будинку, де видно один із вибухів. Норвезьке видання The Barents Observer геолоціювало місце зйомки — це будинок на вулиці Скельна, 9 на околиці Мурманська. Видання пише, що вибух видно на відстані кількох кілометрів на північ від міста.

Імовірно, вибухи сталися в Сєвєроморську, поруч із Мурманськом

The Barents Observer зазначає, що за 13 км від місця зйомки розташований військовий аеродром "Сєвєроморськ-1", де базуються винищувачі, бомбардувальники та ескадрилья вертольотів Ка-27. На відстані 11 км розташований відкритий склад зброї, а на північний захід від "Сєвєроморська-1" розташовано кілька установок із мобільними зенітними ракетами та антенами для радіоелектронної боротьби. Крім цього, між Сєвєроморськом і Мурманськом розташований закритий військовий аеродром "Сєвєроморськ-2", який на початку 2024 року почали відновлювати

У соцмережах припустили, що причиною вибуху стала детонація великої кількості боєприпасів. Нагадаємо, Сєвєроморськ розташований за 1900 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, 18 грудня вибухи пролунали в Ростовській області, де ЗСУ ракетами вдарили по одному з найбільших хімпідприємств у Росії. Очевидці опублікували відео з пожежею на території ФКП "Комбінат Каменський".