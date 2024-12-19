Волна на десятки километров: в Мурманске прогремели взрывы возле базы Северного флота (видео)

Вероятно взрывы в ночь на 19 декабря прозвучали на одном из военных объектов в Североморске, где стоит военный флот, и есть два секретных аэродрома.

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Жители российского города Мурманск сообщили о двух мощных взрывах. Отмечается, что взрывы могли произойти в городке Североморск, который находится в 12 км и где находится главная военно-морская база Северного флота России, а также два военных аэродрома. Об этом пишет российское издание "Агентство. Новости".

Взрыв в Мурманске

В местных пабликах сообщается, что волны от взрывов ощутили на расстоянии нескольких десятков километров. Один из взрывов попал на видео. Судя по кадрам, ЧП могло произойти на одном из многочисленных военных объектов именно в районе Североморска.

Судя по сообщениям в соцсетях, взрывы были зафиксированы в районе 17:30. Жители Североморска, Мурманска и расположенного между ними города Сафоново написали, что ощутили взрывные волны.

"Я волну на Инженерной (улица в центре Североморска — ред.) почувствовала после второго хлопка", — написала одна из жительниц центра Североморска.

"На улице Зои Космодемьянской дважды дом качнуло", — сообщила жительница южной окраины Мурманска (почти 20 км от Североморска).

Некоторые жители в комментариях предположили, что взрывы могли быть связаны со взрывными работами, анонсированными на вечер среды администрацией ЗАТО Александровск на одном из карьеров. Однако они накануне официально были отменены.

Спустя несколько часов после сообщений о взрывах в местных пабликах в соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения подъезда дома, где видно один из взрывов. Норвежское издание The Barents Observer геолоцировало место съемки — это дом по улице Скальная, 9 на окраине Мурманска. Издание пишет, что взрыв видно на расстоянии нескольких километров к северу от города.

Вероятно, взрывы произошли в Североморске, рядом с Мурманском

The Barents Observer отмечает, что в 13 км от места съемки находится военный аэродром "Североморск-1", где базируются истребители, бомбардировщики и эскадрилья вертолетов Ка-27. На расстоянии 11 км находится открытый склад оружия, а к северо-западу от "Североморска-1" расположено несколько установок с мобильными зенитными ракетами и антеннами для радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, между Североморском и Мурманском расположен закрытый военный аэродром "Североморск-2", который в начале 2024 года начали восстанавливать

В соцсетях предположили, что причиной взрыва стала детонация большого количества боеприпасов. Напомним, Североморск находится в 1900 км от границы с Украиной.

Напомним, 18 декабря взрывы прозвучали в Ростовской области, где ВСУ ракетами ударили по одному из крупнейших химпредприятий в России. Очевидцы опубликовали видео с пожаром на территории ФКП "Комбинат Каменский".