"Подвійний удар": удар ЗСУ по Енгельсу частково паралізував дії стратегічної авіації РФ, — Forbes

Журналіст Forbes Девід Екс вважає, що основною ціллю ударів ЗСУ по авіабазі в російському Енгельсу було намагання тимчасово стримати удари ЗС РФ, завдавши подвійного удару по складу авіаційного палива.

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8 січня українські дрони вразили цистерни з авіаційним пальним поруч з авіаційною базою російських ПКС ЗС РФ у місті Енгельс Саратовської області, а через шість днів — завдали нового удару по цьому об'єкту. Про це пише оглядач Девід Екс для видання Forbes.

Пан Екс пише, що вибухи спровокували пожежу на великому складі, що містив 800 тис тонн авіаційного пального, а новий удар — підпалив ще кілька цистерн. Такі дії українських військових нагадують тактику "подвійного удару".

"Атака українців була частиною ширшої хвилі рейдів безпілотників, найбільшої за всю 35-місячну війну за Україну. Її ключові цілі — це сховища палива та боєприпасів і нафтопереробні заводи, серед інших цілей. Цей "подвійний удар" мав чітку мету — стримати нальоти російської авіації на українські міста, хоча б лише тимчасово", — підкреслює оглядач.

За його словами, наразі залишається неясним, які типи безпілотників брали участь у масованих атаках на Енгельс. Однак Україна розробила "запаморочливу кількість" безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії. А тому якщо українські безпілотники продовжать завдавати удари, а російська ППО нічого не зробить, то це матиме наслідки для дій стратегічної авіації.

"Українці відчувають запах крові, а точніше, паленого авіапалива. Безпілотники завдавали ударів по Енгельсу щонайменше вісім разів відтоді, як Росія розпочала свою повномасштабну агресію проти України в лютому 2022 року. Напевно буде ще більше ударів", — констатує пан Екс, додаючи, що українці продовжать нарощувати кількість ударів по цілям у РФ, а їх ефект і частота продовжуватимуть зростати.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ вперше з 2022 року мають перевагу над РФ у танках. Оглядач Forbes Девід Екс каже, що зараз Сили оборони використовують танки в активній взаємодії з дронами та системами радіоперешкод. Завдяки цьому баланс сил на полі пою схилився в українську сторону.

Згодом стало відомо, що супутник показав наслідки удару по Саратовському НПЗ. Сили оборони дістали до резервуарів з пальним Саратовського НПЗ, розташованого за 700 км від України. На фото з космосу видно чорні плями замість цистерн.