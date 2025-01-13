На кількох ділянках фронту: ЗСУ вперше з 2022 року мають перевагу над РФ у танках, — Forbes

Оглядач Forbes Девід Екс каже, що зараз Сили оборони використовують танки в активній взаємодії з дронами та системами радіоперешкод. Завдяки цьому баланс сил на полі пою схилився в українську сторону.

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Українські військові почали отримувати перевагу над ЗС РФ у танковому озброєнні вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, однак така перевага присутня лише на кількох ділянках фронту. Про це пише оглядач Девід Екс для видання Forbes.

Журналіст вказує, що така зміна співвідношення танків стала можлива завдяки активному використанню безпілотників зі сторони Сил оборони. Вони примушують танки ЗС РФ відходити на значну відстань від лінії бойового зіткнення та вести вогонь тільки з замаскованих позицій.

Своєю чергою, це призводить до використання танків як "неточних гаубиць, аніж машин для штурму". Саме роботизовані системи та безпілотні технології почали ставати домінантним фактором на полі бою, змінювати правила ведення війни.

Пан Екс цитує одну з заяв російського "воєнкора", який визнає свободу дій українських танків завдяки широкому асортименту та масштабу застосування безпілотників, а також завдяки відточеній тактиці їх застосування.

"Українські танки здатні під'їжджати до передової та завдали прямого удару по позиціях противника з гармат і кулеметів. Раніше було неможливо через перевагу окупаційних військ в артилерії та авіації", — відзначає журналіст.

За словами пана Екса, ситуація на фронті демонструє зворотний розвиток подій: якщо на початку повномасштабної війни ЗСУ дуже рідко використовувати танки для прямого ураження, то зараз завдяки сучасним технологіям, "мініатюрним дронам і системам радіоперешкод", які завдають серйозної шкоди ЗС РФ, почав змінюватися баланс сил.

Водночас журналіст підкреслює, що ця динаміка не проглядає в Курській області РФ, де росіяни активно використовують дрони з оптоволоконним кабелем. Це дозволяє їм вистояти проти звичних засобів РЕБ.

"Перевага українських безпілотників стала перевагою танків із розгортанням війни. Російські протитанкові ракети притупляють цю перевагу, але основною причиною, чому українці не можуть використати свою броню, щоб перекрити останні переваги ЗС РФ, може бути постійна нестача піхоти", — констатує оглядач.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили штаб ЗС РФ біля Покровська. Покинуту висотку в населеному пункті Новогродівка міг уразити боєприпас глибокого ураження — ракета, бомба або крилата ракета.

Згодом стало відомо, що ЗСУ могли звільнити Донецьк у 2023, однак цього не сталося. Один з офіцерів говорить, що під час наступу бачили Донецьк, але всі сили перекидались на Запорізький напрямок