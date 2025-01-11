У 2023 році ЗСУ могли звільнити Донецьк: чому цього не сталося (відео)

Під час літнього контрнаступу українські бійці навіть бачили Донецьк. Але тоді всі сили перекидались на Запорізький напрямок, розповів офіцер.

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Влітку 2023 року, під час контрнаступу, Збройні сили України могли зайти в Донецьк. Про це журналістці Раміні Есхакзай розповів командир батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка із позивним "Кондор".

Розповідь Кондора про події 2023 року можна подивитись з 19:36 по 24:15

Спочатку, наприкінці 2022 року, Сили оборони стикалися з постійними штурмами противника, але до літа 2023 року хід війни було переламано й вже ЗСУ почали просуватися вперед. У цей час, за його словами, з деяких спостережних пунктів навіть можна було побачити Донецьк, але тоді всі сили перекидались на Запорізький напрямок.

"Ми бачили Донецьк. Це було дуже близько", — пригадав він, додаючи, що українці реально могли зайти в окуповане місто.

У цей час він був впевнений, що українська армія зможе навіть вийти на кордони 1991 року, але з осені ситуація стала погіршуватися й надії бійців почали перетворюватися на нездійсненні.

Він зізнався, що раніше Покровськ вважався "дуже глибоким тилом", у який бійці їздили відпочивати, туди приїжджали дружини з дітьми, де відчували себе дуже безпечно і ніхто не хвилювався. Але ситуація на Донецькому напрямку постійно мінялася.

Нагадаємо, наразі в Покровську немає безпечних зон.

Зазначимо, що командир тактичної групи у складі підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан" Михайло з позивним "Фантом" заявив, що російські окупаційні війська активізувались одразу на кількох напрямках.