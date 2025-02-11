Палива не буде: дрони атакували Саратовський НПЗ, після ударів спалахнула пожежа (відео)

Уночі під атаку безпілотників потрапив нафтопереробний завод у Саратовській області: росіяни повідомляють про вибухи, активну роботу ППО, а також поширюють відео пожежі, яка спалахнула на місці.

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11 лютого Збройні сили України нанесли масованої атаки безпілотниками по Росії: вибухи лунали одразу у кількох областях, зокрема у Саратовській. Там розташований потужний нафтопереробний завод, на якому, серед іншого, випускають авіаційний керосин — паливо для літаків. Фокус зібрав інформацію про нічну атаку по цьому підприємству.

У Саратовській області оголошена повітряна тривога: місцеві канали поширювали інформацію про рух безпілотників.

Невдовзі у пабліках повідомили про звуки роботи протиповітряної оборони та про гучні вибухи у різних районах області, зокрема біля нафтопереробного заводу. Там після вибухів почалася масштабна пожежа, росіяни повідомили про "пошкодження промислового підприємства", однак наразі не уточнили, про яке саме підприємство йдеться.

"Силами ППО ліквідовано БПЛА. Є пошкодження на промисловому підприємстві в Саратові. У місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби", – пишуть у місцевому Telegram-каналі.

Також росіяни пишуть, що жертв внаслідок атаки немає.

Поки що офіційної інформації від українських джерел про ураження заводу немає.

Зазначимо, що українські дрони не вперше атакують НПЗ у Саратовській області. Раніше Фокус публікував фото наслідків ударів БпЛА по заводу: на них видно, що замість кількох цистерн із паливом на місцях ураження утворилися чорні плями. Така атака відбулася уночі 14 січня.

Додамо, що уночі 11 лютого українські дрони також атакували Ростовську область: там було зафіксовано щонайменше 20 ударних безпілотників. Вибухи пролунали біля місцевого аеродрому Міллерово. Також паралельно під атакою опинився військовий аеродром "Енгельс-2", де було чутно звуки вибухів та працювала ППО.

ЗСУ продовжують наносити ударів по стратегічних об’єктах Росії, які працюють на забезпечення війни. Так, уночі 10 лютого було атаковано Краснодарський край, де ціллю став потужний нафтопереробний завод.