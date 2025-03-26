Посвященная Нацгвардии: в Украине появилась новая оборотная памятная монета, как она выглядит (фото)
Аверс имеет оригинальный дизайн монеты 10 грн, а на реверсе изображен беретный знак НГУ на фоне символического щита. Она будет ходить в Украине как обычные деньги.
Новая памятная монета "Национальная гвардия Украины" выпущена в оборот Национальным банком Украины 25 марта, накануне профессионального праздника нацгвардейцев. Об этом сообщила пресс-служба банка на официальном сайте.
Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что НБУ выпустил памятную монету в знак благодарности нацгвардейцам за героический труд и самопожертвование.
"Это наш символический подарок и знак благодарности всем представителям украинской Нацгвардии за их преданное служение народу, за неуклонное выполнение своего воинского долга, за мужество и доблесть. Спасибо за ваш патриотизм и готовность к самопожертвованию ради свободы украинского народа", — сказал Пышный.
Как выглядит памятная монета "Национальная гвардия Украины"
Памятная монета "Национальная гвардия Украины" изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Аверс имеет оригинальный дизайн монеты 10 грн образца 2018 года. В центре размещен номинал, год чеканки и Государственный Герб, а края обрамляет древнерусский орнамент.
На реверсе по кругу нанесены надписи, передающие фундаментальные ценности украинских военных: "честь", "мужество" и "закон" вверху и "Национальная гвардия Украины" — по низу. В центре композиции на фоне символического щита — изображение беретного знака НГУ, прямого равностороннего креста с расходящимися концами. В восьмиграннике по центру креста можно увидеть изображение малого Государственного Герба.
Автор дизайна реверса — Алиса Иванова, аверса — Владимир Демьяненко.
НБУ ввел в оборот новые 10 грн: как приобрести
Памятная монета "Национальная гвардия Украины" является обязательной для приема при любых наличных платежах и зачислений на счета. Со временем Нацбанк введет в обращение 10 миллионов штук таких монет.
Часть тиража (520 тысяч штук) будут продавать в специальных роликах, которые будут содержать по 25 новых оборотных памятных монет. Каждый ролик будет упакован в сувенирную бумагу с изображением беретного знака НГУ, как на реверсе. Их выпустят 20 тысяч.
Купить ролик можно будет с 27 марта в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка или в банках-дистрибьюторах.
Напомним, Фокус со ссылкой на сайт нумизматов писал о редких 2 копейках 1992 года, которые можно продать за 30 тысяч гривен.
К третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ 24 февраля НБУ выпустил памятную монету "Тримаймо стрій!", посвященную несокрушимости украинских военнослужащих.