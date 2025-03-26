Посвященная Нацгвардии: в Украине появилась новая оборотная памятная монета, как она выглядит (фото)

Аверс имеет оригинальный дизайн монеты 10 грн, а на реверсе изображен беретный знак НГУ на фоне символического щита. Она будет ходить в Украине как обычные деньги.

Related video

Новая памятная монета "Национальная гвардия Украины" выпущена в оборот Национальным банком Украины 25 марта, накануне профессионального праздника нацгвардейцев. Об этом сообщила пресс-служба банка на официальном сайте.

Нацбанк выпустил в обращение новые 10 грн, посвященные Национальной гвардии Украины Фото: Национальный банк Украины

Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что НБУ выпустил памятную монету в знак благодарности нацгвардейцам за героический труд и самопожертвование.

"Это наш символический подарок и знак благодарности всем представителям украинской Нацгвардии за их преданное служение народу, за неуклонное выполнение своего воинского долга, за мужество и доблесть. Спасибо за ваш патриотизм и готовность к самопожертвованию ради свободы украинского народа", — сказал Пышный.

Как выглядит памятная монета "Национальная гвардия Украины"

Памятная монета "Национальная гвардия Украины" изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Аверс имеет оригинальный дизайн монеты 10 грн образца 2018 года. В центре размещен номинал, год чеканки и Государственный Герб, а края обрамляет древнерусский орнамент.

На реверсе по кругу нанесены надписи, передающие фундаментальные ценности украинских военных: "честь", "мужество" и "закон" вверху и "Национальная гвардия Украины" — по низу. В центре композиции на фоне символического щита — изображение беретного знака НГУ, прямого равностороннего креста с расходящимися концами. В восьмиграннике по центру креста можно увидеть изображение малого Государственного Герба.

Автор дизайна реверса — Алиса Иванова, аверса — Владимир Демьяненко.

На реверсе новой монеты изображен беретный знак НГУ

НБУ ввел в оборот новые 10 грн: как приобрести

Памятная монета "Национальная гвардия Украины" является обязательной для приема при любых наличных платежах и зачислений на счета. Со временем Нацбанк введет в обращение 10 миллионов штук таких монет.

Часть тиража (520 тысяч штук) будут продавать в специальных роликах, которые будут содержать по 25 новых оборотных памятных монет. Каждый ролик будет упакован в сувенирную бумагу с изображением беретного знака НГУ, как на реверсе. Их выпустят 20 тысяч.

Купить ролик можно будет с 27 марта в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка или в банках-дистрибьюторах.

Новые памятные монеты "Национальная гвардия Украины" будут продаваться также в роликах по 25 штук Фото: Национальный банк Украины

Напомним, Фокус со ссылкой на сайт нумизматов писал о редких 2 копейках 1992 года, которые можно продать за 30 тысяч гривен.

К третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ 24 февраля НБУ выпустил памятную монету "Тримаймо стрій!", посвященную несокрушимости украинских военнослужащих.