Изготавливали в Луганске: редкие 2 копейки 1992 года могут стоить 30 тысяч гривен

Среди коллекционеров высоко ценятся старые 2 копейки из алюминия. Но есть уникальная монета, которая стоит очень дорого.

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Монета номиналом 2 копейки, которую выпускали в 1992 году, может стоить до 30 000 гривен. Впрочем, шанс найти эту монету очень небольшой — ведь это пробная монета, которая не была запущена в обращение. Об этом сообщает сайт нумизматов "Монеты-ягодки".

"2 копейки 1992 года никогда не были в обращении, поэтому вряд ли вы их найдете. Цена на 2 копейки 1992 г. стабильно высокая и может достигать 30 000 гривен. Если монета из немагнитной стали, то ее стоимость выше", — рассказали специалисты.

Первые украинские 2 копейки были алюминиевые, их чеканили на Луганском станкостроительном заводе.

Из-за ошибки в эскизах монета получила узкий венок. В качестве пробы было изготовлено всего 20-30 таких копеек. Заготовки для чеканки были алюминиевые и стальные.

Также дорого можно продать монету еще более мелкого номинала — 1 копейку. Например, за экземпляр 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн. Эту монету отличают:

Такая монета может стоить тысячи гривен Фото: Скриншот

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:

Такая монета может стоить тысячи гривен Фото: Скриншот

округлой верхушкой правого верхнего листа;

крупными ягодами.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю британского коллекционера, который наткнулся на серебряную монету 1813 года во время сортировки мешков с пожертвованиями. Эксперты подтвердили — это 15 пенсов из Нового Южного Уэльса, относящихся к первым монетам, отчеканенным в Австралии. Поскольку большинство таких монет переплавили в 1840-х годах, сохранившиеся экземпляры считаются чрезвычайно редкими и ценными.