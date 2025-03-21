Виготовляли у Луганську: рідкісні 2 копійкі 1992 року можуть коштувати 30 тисяч гривень

Серед колекціонерів високо цінуються старі 2 копійки з алюмінію. Але є унікальна монета, яка коштує дуже дорого.

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Монета номіналом 2 копійки, яку випускали у 1992 році, може коштувати до 30 000 гривень. Втім, шанс знайти цю монету дуже невеликий – адже це пробна монета, яка не була запущена в обіг. Про це повідомляє сайт нумізматів "Монети-ягідки".

"2 копійки 1992 року ніколи не були в обігу, тому навряд чи ви їх знайдете. Ціна на 2 копійки 1992 р. стабільно висока і може сягати 30 000 гривень. Якщо монета з немагнітної сталі, то її вартість вища", – розповіли фахівці.

Перші українські 2 копійки були алюмінієві, їх карбували на Луганському верстатобудівному заводі.

Через помилку в ескізах монета отримала вузький вінок. У якості проби було виготовлено всього 20-30 таких копійок. Заготовки для карбування були алюмінієві і стальні.

Також дорого можна продати монету ще дрібнішого номіналу – 1 копійку. Наприклад, за екземпляр 1992 року різновиду 1.35АА можуть заплатити понад 11 000 грн. Цю монету відрізняють:

Така монета може коштувати тисячі гривень Фото: Скриншот

ступінчаста верхівка правого верхнього листа;

маленькі ягоди.

А за 1 копійку 1992 року різновиду 1.11АЕ на спеціалізованих аукціонах можуть заплатити від 4 000 до 14 000 грн. Впізнати таку монету можна за:

Така монета може коштувати тисячі гривень Фото: Скриншот

округлою верхівкою правого верхнього листа;

великими ягодами.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію британського колекціонера, який натрапив на срібну монету 1813 року під час сортування мішків із пожертвами. Експерти підтвердили — це 15 пенсів із Нового Південного Уельсу, що належать до перших монет, карбованих в Австралії. Оскільки більшість таких монет переплавили у 1840-х роках, збережені екземпляри вважаються надзвичайно рідкісними та цінними.