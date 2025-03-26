Присвячена Нацгвардії: в Україні з'явилася нова обігова памʼятна монета, як вона виглядає (фото)

Аверс має оригінальний дизайн монети 10 грн, а на реверсі зображено беретний знак НГУ на тлі символічного щита. Вона ходитиме в Україні як звичайні гроші.

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Нова пам'ятна монета "Національна гвардія України" випущена в обіг Національним банком України 25 березня, напередодні професійного свята нацгвардійців. Про це повідомила пресслужба банку на офіційному сайті.

Нацбанк випустив в обіг нові 10 грн, присвячені Національній гвардії України Фото: Національний банк України

Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що НБУ випустив памʼятну монету на знак подяки нацгвардійцям за героїчну працю та самопожертву.

"Це наш символічний подарунок та знак вдячності всім представникам української Нацгвардії за їхнє віддане служіння народу, за неухильне виконання свого військового обов’язку, за мужність та звитягу. Дякую за ваш патріотизм та готовність до самопожертви заради свободи українського народу", — сказав Пишний.

Як виглядає памʼятна монета "Національна гвардія України"

Памʼятна монета "Національна гвардія України" виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Аверс має оригінальний дизайн монети 10 грн зразка 2018 року. В центрі розміщено номінал, рік карбування та Державний Герб, а краї обрамляє давньоруський орнамент.

На реверсі по колу нанесено написи, що передають фундаментальні цінності українських військових: "честь", "мужність" і "закон" вгорі та "Національна гвардія України" — по низу. В центрі композиції на тлі символічного щита — зображення беретного знака НГУ, прямого рівностороннього хреста з розбіжними кінцями. У восьмиграннику по центру хреста можна побачити зображення малого Державного Герба.

Автор дизайну реверсу — Аліса Іванова, аверсу — Володимир Дем'яненко.

На реверсі нової монети зображено беретний знак НГУ

НБУ ввів в обіг нові 10 грн: як придбати

Памʼятна монета "Національна гвардія України" є обов'язковою для приймання за будь-яких готівкових платежів і зарахувань на рахунки. З часом Нацбанк введе в обіг 10 мільйонів штук таких монет.

Частину тиражу (520 тисяч штук) продаватимуть у спеціальних роликах, які міститимуть по 25 нових обігових пам'ятних монет. Кожний ролик буде запаковано в сувенірний папір із зображенням беретного знака НГУ, як на реверсі. Їх випустять 20 тисяч.

Купити ролик можна буде з 27 березня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку чи у банках-дистриб'юторах.

Нові пам'ятні монети "Національна гвардія України" продаватимуться також у роликах по 25 штук Фото: Національний банк України

Нагадаємо, Фокус із посиланням на сайт нумізматів писав про рідкісні 2 копійки 1992 року, які можна продати за 30 тисяч гривень.

До третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого НБУ випустив памʼятну монету "Тримаймо стрій!", присвячену незламності українських військовослужбовців.