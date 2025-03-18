"Очень боятся городских боев": в ГПСУ показали Покровск и раскрыли тактику РФ (фото, видео)

Покровск — город, где уничтожается жизнь. За месяц ВС РФ практически не продвинулись, а украинские "птички" долетают до целей с 3-4 попытки, потому что фиксируют другую технику по дороге. Руина, в которую превратился дом многих семей, до сих пор стоит усилиями Сил обороны.

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Защитники показали, как сейчас выглядит город Покровск в Донецкой области, который пытаются захватить украинские оккупанты. Фото 18 марта опубликовали в Государственной пограничной службе Украины.

Так Покровск выглядит сейчас, оборона города продолжается Фото: ГПСУ

"Когда-то полный жизни город превращается в руины. Разбитые дома, выжженные стены, следы вражеских ударов — такую реальность Россия приносит украинским городам. Но несмотря на все, пограничники продолжают держать оборону и помогать тем, кто остался", — отметила пресс-служба.

Также в ГПСУ опубликовали видео из Покровска, в котором пообщались с воинами, которые обороняют город. Это направление — один из приоритетов для ВС РФ, но их продвижение там остановилось.

Бойцы ГПСУ об обороне Покровска

Одна из главных угроз — FPV-дроны, и в основном они целят в гражданский транспорт. На подъезде к Покровску так стоит грузовик, который враг превратил в обожженный металлолом.

"К сожалению, от этого гражданское население очень страдает. Потому что бьют, не разбираются и не перебирают. Военные, не военные — бьют все, что движется", — рассказал пограничник с позывным "Джексон".

По его словам, основная цель РФ — отрезать город от логистических путей, взять его в кольцо и захватить полностью без городских боев.

"Они очень боятся городских боев", — подчеркнул защитник.

Так Покровск выглядит сейчас, оборона города продолжается Фото: ГПСУ

В городе уже сформировалось "кладбище" пораженных гражданских машин, которые оттаскивают с дороги и бросают на обочине. Пока военные проводят экскурсию по городу-призраку, на фоне постоянно раздаются взрывы. В определенный момент группе приходится быстро забежать в подъезд, чтобы спрятаться от опасности.

Пограничник "Тренер" поделился, что за месяц его работы на этом направлении оккупанты не продвинулись и на 50 метров, не забрав ни одной позиции. Стрелковых боев "практически нет", главную роль играют БПЛА, разведка и корректировка артиллерии. Однако основное средство — это все же пехота, ведь где есть она — там украинская территория.

Россия прибегает к мясным штурмам. Чем больше враг пускает людей, тем больше защитники запускают дронов. Украина при этом тратит деньги, а страна-агрессор — живую силу.

Захватчики передвигаются по 1-2 человека, дистанция между ними — 50-100 метров. Артиллерия по такой цели не хочет бить, потому что это "лишний расход боеприпаса". Поэтому подключаются операторы БПЛА. Как только бойцы накапливаются, по ним начинают работать.

Так Покровск выглядит сейчас, оборона города продолжается Фото: ГПСУ

Ситуация в Покровске — динамичная. Операторы БПЛА получают разнообразные задачи — САУ, танки, пушки, расчеты пилотов дронов, средства связи и РЭБ, даже штурмовые группы.

"Мы когда первый день сюда заехали и начали работать, мы просто не могли долететь до запланированной цели. Просто не могли долететь. Потому что ты летишь — раз, цель, отработал. Вернулся обратно, зарядился, пролетел ее и дальше летишь — о, опять цель, опять отработал. И так постоянно почти", — вспомнил "Тренер".

По его словам, и сейчас бывают такие случаи. "Птички" добираются до запланированных целей на 3-4 залет. Пограничник подчеркнул, что столько артиллерии раньше никогда не видел в одной посадке, может стоять по 4 гаубицы на километр расстояния.

В ГПСУ сообщили, что город опустел, даже если сравнивать с тем, как было несколько месяцев назад. Даже дома в центре — разбомбленные и обгоревшие. Воды, света и магазинов с продуктами нет. Аптеки и поликлиника не работают. Однако в Покровске до сих пор остаются люди, которые не хотят эвакуироваться.

Так Покровск выглядит сейчас, оборона города продолжается Фото: ГПСУ

"Здесь кипела жизнь. Здесь раздавался детский смех. Здесь утром мужчины, женщины шли на работу, вечером они с пакетами шли домой, несли какие-то домой для детей вкусности", — рассказал "Варяг".

По его словам, то, во что превратился Покровск, вызывает в первую очередь ненависть. Ко всем причастным — от самого верха до низа, от тех, кто принимает решения и считает это достижением. Пограничник поделился, что ему хочется нанести врагу потери, потому что в каждой из квартир обожженных домов когда-то была жизнь и она просто уничтожается.

Напомним, в ОТГ "Харьков" сообщили, что украинский снайпер уничтожил разведывательный дрон с помощью винтовки калибра .308. Воину понадобилось всего несколько выстрелов, чтобы ликвидировать российский "мавик".

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