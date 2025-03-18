"Очень боятся городских боев": в ГПСУ показали Покровск и раскрыли тактику РФ (фото, видео)
Покровск — город, где уничтожается жизнь. За месяц ВС РФ практически не продвинулись, а украинские "птички" долетают до целей с 3-4 попытки, потому что фиксируют другую технику по дороге. Руина, в которую превратился дом многих семей, до сих пор стоит усилиями Сил обороны.
Защитники показали, как сейчас выглядит город Покровск в Донецкой области, который пытаются захватить украинские оккупанты. Фото 18 марта опубликовали в Государственной пограничной службе Украины.
"Когда-то полный жизни город превращается в руины. Разбитые дома, выжженные стены, следы вражеских ударов — такую реальность Россия приносит украинским городам. Но несмотря на все, пограничники продолжают держать оборону и помогать тем, кто остался", — отметила пресс-служба.
Также в ГПСУ опубликовали видео из Покровска, в котором пообщались с воинами, которые обороняют город. Это направление — один из приоритетов для ВС РФ, но их продвижение там остановилось.
Одна из главных угроз — FPV-дроны, и в основном они целят в гражданский транспорт. На подъезде к Покровску так стоит грузовик, который враг превратил в обожженный металлолом.
"К сожалению, от этого гражданское население очень страдает. Потому что бьют, не разбираются и не перебирают. Военные, не военные — бьют все, что движется", — рассказал пограничник с позывным "Джексон".
По его словам, основная цель РФ — отрезать город от логистических путей, взять его в кольцо и захватить полностью без городских боев.
"Они очень боятся городских боев", — подчеркнул защитник.
В городе уже сформировалось "кладбище" пораженных гражданских машин, которые оттаскивают с дороги и бросают на обочине. Пока военные проводят экскурсию по городу-призраку, на фоне постоянно раздаются взрывы. В определенный момент группе приходится быстро забежать в подъезд, чтобы спрятаться от опасности.
Пограничник "Тренер" поделился, что за месяц его работы на этом направлении оккупанты не продвинулись и на 50 метров, не забрав ни одной позиции. Стрелковых боев "практически нет", главную роль играют БПЛА, разведка и корректировка артиллерии. Однако основное средство — это все же пехота, ведь где есть она — там украинская территория.
Россия прибегает к мясным штурмам. Чем больше враг пускает людей, тем больше защитники запускают дронов. Украина при этом тратит деньги, а страна-агрессор — живую силу.
Захватчики передвигаются по 1-2 человека, дистанция между ними — 50-100 метров. Артиллерия по такой цели не хочет бить, потому что это "лишний расход боеприпаса". Поэтому подключаются операторы БПЛА. Как только бойцы накапливаются, по ним начинают работать.
Ситуация в Покровске — динамичная. Операторы БПЛА получают разнообразные задачи — САУ, танки, пушки, расчеты пилотов дронов, средства связи и РЭБ, даже штурмовые группы.
"Мы когда первый день сюда заехали и начали работать, мы просто не могли долететь до запланированной цели. Просто не могли долететь. Потому что ты летишь — раз, цель, отработал. Вернулся обратно, зарядился, пролетел ее и дальше летишь — о, опять цель, опять отработал. И так постоянно почти", — вспомнил "Тренер".
По его словам, и сейчас бывают такие случаи. "Птички" добираются до запланированных целей на 3-4 залет. Пограничник подчеркнул, что столько артиллерии раньше никогда не видел в одной посадке, может стоять по 4 гаубицы на километр расстояния.
В ГПСУ сообщили, что город опустел, даже если сравнивать с тем, как было несколько месяцев назад. Даже дома в центре — разбомбленные и обгоревшие. Воды, света и магазинов с продуктами нет. Аптеки и поликлиника не работают. Однако в Покровске до сих пор остаются люди, которые не хотят эвакуироваться.
"Здесь кипела жизнь. Здесь раздавался детский смех. Здесь утром мужчины, женщины шли на работу, вечером они с пакетами шли домой, несли какие-то домой для детей вкусности", — рассказал "Варяг".
По его словам, то, во что превратился Покровск, вызывает в первую очередь ненависть. Ко всем причастным — от самого верха до низа, от тех, кто принимает решения и считает это достижением. Пограничник поделился, что ему хочется нанести врагу потери, потому что в каждой из квартир обожженных домов когда-то была жизнь и она просто уничтожается.
Напомним, в ОТГ "Харьков" сообщили, что украинский снайпер уничтожил разведывательный дрон с помощью винтовки калибра .308. Воину понадобилось всего несколько выстрелов, чтобы ликвидировать российский "мавик".
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