Когда РЭБ не работает: украинский снайпер сбил дрон с винтовки .308 калибра (видео)

Бойцу с позывным "Мелкий" понадобилось всего несколько выстрелов, чтобы сбить российский дрон, который на Волчанском направлении выполнял разведку.

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Украинский снайпер из 3-й роты батальона "Материк" уничтожил российский разведывательный дрон с помощью винтовки калибра .308 на Волчанском направлении в Харьковской области. Видео точного попадания опубликовала в соцсетях оперативно-тактическая группировка (ОТГ) "Харьков".

Судя по опубликованным кадрам, снайперу понадобилось всего несколько выстрелов, чтобы сбить российский "мавик", который выполнял разведку или координировал действия оккупантов. После попадания один из пропеллеров беспилотника отлетел, и аппарат потерял возможность продолжать полет.

В ОТГ "Харьков" отметили, что борьба с дронами с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и антидроновых ружей не всегда эффективна, поскольку российские операторы постоянно адаптируются, меняя частоты управления. Однако, как подчеркнули в подразделении, "308-му калибру по-барабану те частоты" – снайпер с позывным "Мелкий" показал, что вражеские беспилотники можно уничтожать и традиционными средствами.

Комментируя видео обозреватели "Милитарного" напомнили, что с 1 ноября 2024 года Генеральный штаб Украины расширил программу базовой военной подготовки с 30 до 45 дней, включив в нее новые методы борьбы с беспилотниками.

В рамках этих изменений в октябре 2024 года в войсках был кодифицирован полуавтоматический дробовик SAFARI HG-105, разработанный специально для уничтожения дронов. Оружие использует патроны 12-го калибра и оснащено магазинами на 5 или 10 патронов. Вес ружья составляет чуть более 4 кг, что делает его удобным для применения в боевых условиях.

Напомним, 6 марта итальянский производитель огнестрельного оружия Beretta Defense Technologies представил дробовик M4 A.I. Drone Guardian, предназначенный для противодействия FPV-дронам. Оружие использует широкий спектр боеприпасов 12-го калибра, а оптимальная дальность поражения — до 50 метров.