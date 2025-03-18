Коли РЕБ не працює: український снайпер збив дрон із гвинтівки .308 калібру (відео)

Бійцю з позивним "Мєлкій" знадобилося всього кілька пострілів, щоб збити російський дрон, який на Вовчанському напрямку виконував розвідку.

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Український снайпер із 3-ї роти батальйону "Материк" знищив російський розвідувальний дрон за допомогою гвинтівки калібру .308 на Вовчанському напрямку в Харківській області. Відео точного влучання опублікувало в соцмережах оперативно-тактичне угруповання (ОТГ) "Харків".

З огляду на опубліковані кадри, снайперу знадобилося всього кілька пострілів, щоб збити російський "мавік", який виконував розвідку або координував дії окупантів. Після влучання один із пропелерів безпілотника відлетів, і апарат втратив можливість продовжувати політ.

В ОТУ "Харків" зазначили, що боротьба з дронами за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та антидронових рушниць не завжди ефективна, оскільки російські оператори постійно адаптуються, змінюючи частоти управління. Однак, як наголосили в підрозділі, "308-му калібру по-барабану ті частоти" — снайпер на позивний "Мєлкій" показав, що ворожі безпілотники можна знищувати й традиційними засобами.

Коментуючи відео, оглядачі "Мілітарного" нагадали, що з 1 листопада 2024 року Генеральний штаб України розширив програму базової військової підготовки з 30 до 45 днів, включивши до неї нові методи боротьби з безпілотниками.

У межах цих змін у жовтні 2024 року у військах було кодифіковано напівавтоматичний дробовик SAFARI HG-105, розроблений спеціально для знищення дронів. Зброя використовує набої 12-го калібру та оснащена магазинами на 5 або 10 патронів. Вага рушниці становить трохи понад 4 кг, що робить її зручною для застосування в бойових умовах.

Нагадаємо, 6 березня італійський виробник вогнепальної зброї Beretta Defense Technologies представив дробовик M4 A.I. Drone Guardian, призначений для протидії FPV-дронам. Зброя використовує широкий спектр боєприпасів 12-го калібру, а оптимальна дальність ураження — до 50 метрів.