Антидроновий вогнепал: Beretta представила новий дробовик M4 AI Drone Guardian (відео)

Зброя використовує широкий спектр боєприпасів 12-го калібру, включно зі спеціальними патронами, призначеними для боротьби з безпілотниками. При цьому оптимальна дальність ураження — до 50 метрів

Related video

Італійський виробник вогнепальної зброї Beretta Defense Technologies представив дробовик M4 A.I. Drone Guardian, призначений для протидії безпілотникам FPV. Про це 6 березня повідомив Defence Blog.

Нова розробка пропонує економічно ефективне й адаптоване рішення для військових і силових структур, даючи змогу фізично знищувати дрони без використання засобів радіоелектронної боротьби.

Дробовик уже був продемонстрований на найбільших оборонних виставках, включно з SHOT Show, IDEX UAE та Enforce Tac, де викликав значний інтерес у професіоналів галузі. За словами Мауро Делла Костанца, голови відділу продажів оборонної продукції Benelli Armi S.p.A., зброя стала "переломним моментом" у боротьбі з безпілотниками FPV.

Конструкція та можливості

В основі M4 A.I. Drone Guardian лежить перевірена короткоходова газопоршнева система Benelli з автоматичним регулюванням подачі газу. Це дозволяє зброї зберігати надійність і стабільність роботи в бойових умовах.

Ефективна дальність : до 50 метрів, максимальна — до 100 метрів.

: до 50 метрів, максимальна — до 100 метрів. Основна перевага : модифікований чок, що дає змогу зберігати швидкість і енергію дробу на великих дистанціях.

: модифікований чок, що дає змогу зберігати швидкість і енергію дробу на великих дистанціях. Боєприпаси: використовується широкий спектр 12-го калібру, включно зі спеціальними патронами, призначеними для боротьби з безпілотниками.

Важливо

ВСУ закупили турецкие ружья Hatsan: почему они не подходят для борьбы с дронами (видео)

Зазначається, що порівняно з електронними системами придушення БПЛА M4 A.I. Drone Guardian пропонує кінетичне рішення, ефективне проти дронів з автономною навігацією або засобами радіоелектронної протидії. При цьому вартість зброї та її експлуатації залишається значно нижчою, ніж у складних систем протидії безпілотним системам.

Водночас, незважаючи на переваги, фахівці зазначають, що використання дробовиків проти FPV-дронів пов'язане з певними складнощами. Серед них:

невелике вікно для ураження цілі;

проблеми з виявленням і відстеженням швидко рухомих БПЛА;

необхідність високої підготовки стрільця.

Проте дробовики 12-го калібру традиційно розглядаються як універсальна зброя, здатна виконувати безліч завдань — від штурму будівель і руйнування легких транспортних засобів до забезпечення захисту від дронів.

Нагадаємо, бійці ЗСУ використовують несподівану зброю проти сучасних російських дронів — легендарний кулемет "Максим", розроблений ще в XIX столітті. Незважаючи на обмежену дальність стрільби, в умілих руках кулемет залишається небезпечним для ворога.