Антидроновый огнестрел: Beretta представила новый дробовик M4 AI Drone Guardian (видео)

Оружие использует широкий спектр боеприпасов 12-го калибра, включая специальные патроны, предназначенные для борьбы с беспилотниками. При этом оптимальная дальность поражения — до 50 метров

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Итальянский производитель огнестрельного оружия Beretta Defense Technologies представил дробовик M4 A.I. Drone Guardian, предназначенный для противодействия беспилотникам FPV. Об этом 6 марта сообщил Defence Blog.

Новая разработка предлагает экономически эффективное и адаптируемое решение для военных и силовых структур, позволяя физически уничтожать дроны без использования средств радиоэлектронной борьбы.

Дробовик уже был продемонстрирован на крупнейших оборонных выставках, включая SHOT Show, IDEX UAE и Enforce Tac, где вызвал значительный интерес у профессионалов отрасли. По словам Мауро Делла Костанца, главы отдела продаж оборонной продукции Benelli Armi S.p.A., оружие стало "переломным моментом" в борьбе с беспилотниками FPV.

Конструкция и возможности

В основе M4 A.I. Drone Guardian лежит проверенная короткоходная газопоршневая система Benelli с автоматической регулировкой подачи газа. Это позволяет оружию сохранять надежность и стабильность работы в боевых условиях.

Эффективная дальность : до 50 метров, максимальная – до 100 метров.

: до 50 метров, максимальная – до 100 метров. Основное преимущество : модифицированный чок, позволяющий сохранять скорость и энергию дроби на больших дистанциях.

: модифицированный чок, позволяющий сохранять скорость и энергию дроби на больших дистанциях. Боеприпасы: используется широкий спектр 12-го калибра, включая специальные патроны, предназначенные для борьбы с беспилотниками.

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Отмечается, что по сравнению с электронными системами подавления БПЛА M4 A.I. Drone Guardian предлагает кинетическое решение, эффективное против дронов с автономной навигацией или средствами радиоэлектронного противодействия. При этом стоимость оружия и его эксплуатации остается значительно ниже, чем у сложных систем противодействия беспилотным системам.

Вместе с тем несмотря на преимущества, специалисты отмечают, что использование дробовиков против FPV-дронов сопряжено с определенными сложностями. В их числе:

небольшое окно для поражения цели;

проблемы с обнаружением и отслеживанием быстро движущихся БПЛА;

необходимость высокой подготовки стрелка.

Тем не менее дробовики 12-го калибра традиционно рассматриваются как универсальное оружие, способное выполнять множество задач – от штурма зданий и разрушения легких транспортных средств до обеспечения защиты от дронов.

Напомним, бойцы ВСУ используют неожиданное оружие против современных российских дронов – легендарный пулемет "Максим", разработанный еще в XIX веке. Несмотря на ограниченную дальность стрельбы, в умелых руках пулемет остается опасным для врага.